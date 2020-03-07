Очередной смертный приговор, праймериз в регионах, снег, цветы, бродяги и элита ГАИ - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вчера все улицы белорусских городов были завалены тюльпанами — 8 марта же на носу ( жаль, погода будет не очень )! Смотрите, какая красота (ну и почитайте, что стоит за цветочным бумом )! Не жалейте денег на то, чтобы порадовать себя цветами ни 8 марта, ни в любой другой день года — а мы пока быстро-быстро, чтобы не отнимать много времени в эту предпраздничную субботу, напомним вам, чем страна и мир жила в пятницу (кроме того, что поздравляла женщин в офисах и на предприятиях, конечно).





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





В детском центре «Зубренок» на Нарочи сезонный подъем ОРВИ : заболели около 100 детей. Директор центра рассказывает, что такого подъема у них еще не было . «К сожалению, приехало много непривитых детей. Приведу пример: в одном из отрядов один ребенок заразил 21 человека». Все заболевшие дети под присмотром врача, все получают адекватное лечение, хорошее питание и питье. Не волнуемся, в общем.

: заболели около 100 детей. Директор центра рассказывает, что . «К сожалению, приехало много непривитых детей. Приведу пример: в одном из отрядов один ребенок заразил 21 человека». Все заболевшие дети под присмотром врача, все получают адекватное лечение, хорошее питание и питье. Не волнуемся, в общем. А тем временем в стране вынесли очередной смертный приговор — за убийство двух пенсионеров и покушение на жизнь третьей под Слуцком. Двух пожилых мужчин не просто жестоко убили, их сожгли заживо. Все подробности страшного преступления и суда — здесь . Кстати, «смертника» вначале будут принудительно лечить от алкоголизма — и это кажется нам странным.

— за убийство двух пенсионеров и покушение на жизнь третьей под Слуцком. Двух пожилых мужчин не просто жестоко убили, их сожгли заживо. Все подробности страшного преступления и суда — . Кстати, «смертника» вначале будут принудительно лечить от алкоголизма — и это кажется нам странным. Давайте, кстати, расскажем, чем закончился суд за еще одно страшное преступление : в Мядельском районе вынесли приговор 21-летнему мужчине, убившему годовалого пасынка .

: в Мядельском районе вынесли приговор 21-летнему мужчине, . Оказалось, что по взрыву во время салюта 3 июля есть еще одно уголовное дело. Подробностей мало .

есть еще одно уголовное дело. . Кандидаты на «единого» от оппозиции начали свой тур по регионам. До мая они планируют проехать 56 городов, где местные смогут проголосовать за своего кандидата. Вояж начался 6 марта с Городка Витебской области. Мы посмотрели, как проходит первая встреча желающих стать единым кандидатом в президенты от оппозиции с белорусами.

начали свой тур по регионам. До мая они планируют проехать 56 городов, где местные смогут проголосовать за своего кандидата. Вояж начался 6 марта с Городка Витебской области. желающих стать единым кандидатом в президенты от оппозиции с белорусами. Теперь про деньги. Мы тут посмотрели последние торги — и решили спросить эксперта, почему доллар во всем мире падает, а в Беларуси растет, и чего ждать от курса евро .

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Давайте расскажем вам классную историю о том, как брестские бродяги провели три месяца в режиме «все выключено» в Южной Америке . Спали в палатках, на «вписках», в автобусах. Чуть не угорели в заброшенной горной лачуге, отметили Новый год в бразильском захолустье, стали жертвами нападения перуанских маргиналов, ездили зайцами в товарняке, пересекли пустыню, прошли 100 километров по Амазонке на самодельной лодке из смолы и досок, поднялись на вулкан-шеститысячник, видели радужные горы, фоткались на боливийском солончаке, искали продукты в пустых магазинах Венесуэлы, четыре дня ехали в автобусе по одной из самых плохих дорог в мире… И все это — за 1000 долларов на двоих.





Вернемся в нашу холодную — представляете, вчера в Могилевской области и Орше внезапно выпал снег ! — Беларусь. Вот у нас история парня, которая считает, что страховая недоплатила ему ущерб по ДТП — и, мол, он не один такой, недоплачивают всем, кто оформляет европротокол, а потом пытается взыскать деньги по полису каско. Второй год судится. Спорная история, честно скажем, но почитать стоит всем .

! — Беларусь. Вот у нас история парня, которая считает, что — и, мол, он не один такой, недоплачивают всем, кто оформляет европротокол, а потом пытается взыскать деньги по полису каско. Второй год судится. . Вы же знаете, что такое «Стрела»? Когда по дороге едут президент или другие высокопоставленные чиновники, их всегда сопровождают именно их сверхмощные автомобили и мотоциклы. Они же эскортируют иностранные делегации. Элита ГАИ! Посмотрели, что у них стоит в гаражах , и разузнали, почему байкеры в колонне сопровождения никогда не падают.





А здесь — история о том, как коттеджный поселок под Солигорском борется против строительства цеха по ремонту металлоконструкций. «Металл будут очищать песком под большим давлением, это песковое облако может стоять над домами, окна придется закрывать, потому что в противном случае этот песок будет в котлетах. У меня ребенок-аллергик, мы переехали сюда, чтобы растить картошку, держать хозяйство, а сейчас нам здесь хотят поставить завод !»

цеха по ремонту металлоконструкций. «Металл будут очищать песком под большим давлением, это песковое облако может стоять над домами, окна придется закрывать, потому что в противном случае этот песок будет в котлетах. У меня ребенок-аллергик, мы переехали сюда, чтобы растить картошку, держать хозяйство, а сейчас !» В Полоцке — своя неугодная местным стройка. В историческом центре Полоцка — на территории Верхнего замка — бывший больничный городок, заброшенный много лет назад, решили превратить в кадетский корпус. Несколько аварийных зданий снесли, остальные реконструируют. Однако стройка в охранной части Полоцка, под самыми стенами Софийского собора, и переселение туда кадетов нравится далеко не всем. Петицию против этой идеи подписали 1250 человек. Давайте расскажем, что сейчас происходит на резонансной стройплощадке в древнейшем городе Беларуси .





Если вы хотите собаку — то обязательно вначале посмотрите это видео . Завести ее — проще простого, но далеко не все осознают, какие это ответственность и труд. Мы пригласили в студию кинологов, которые рассказали, кому точно не стоит этого делать, а еще расспросили о правилах дрессировки, идеальных условиях содержания и самых необычных просьбах клиентов.

— то . Завести ее — проще простого, но далеко не все осознают, какие это ответственность и труд. Мы пригласили в студию кинологов, которые рассказали, кому точно не стоит этого делать, а еще расспросили о правилах дрессировки, идеальных условиях содержания и самых необычных просьбах клиентов. Помните, в прошлом году на забеге к 8 Марта парень позвал девушку замуж? Узнали, что случилось потом . Кстати, завтра она снова побежит в Минске Beauty Run (и имейте в виду, ране этого будут перекрывать центр ).

парень позвал девушку замуж? . Кстати, завтра она снова побежит в Минске (и имейте в виду, ране этого ). Тут же еще Артур Пирожков выступил в Минске со своими хитами «Алкоголичка» и «Зацепила меня». Если это ваша музыка — то вот вам наш фоторепортаж о том, как это было .





О СПОРТЕ

Эх, помните звездный «Манчестер Юнайтед» конца 90-х ? В 1999 году клуб единственный раз в истории совершил требл, выиграв чемпионат Англии, Лигу чемпионов и Кубок Англии. С 1 января и до окончания сезона команда Алекса Фергюсона не проиграла ни одного матча, а в финале ЛЧ вырвала победу у «Баварии», забив два гола в компенсированное судьей время. Показываем, как сейчас выглядят лидеры той команды . И не спрашивайте, почему именно о МЮ рассказываем, — другие тоже будут, у нас для вас много чего приготовлено!

? В 1999 году клуб единственный раз в истории совершил требл, выиграв чемпионат Англии, Лигу чемпионов и Кубок Англии. С 1 января и до окончания сезона команда Алекса Фергюсона не проиграла ни одного матча, а в финале ЛЧ вырвала победу у «Баварии», забив два гола в компенсированное судьей время. . И не спрашивайте, почему именно о МЮ рассказываем, — другие тоже будут, у нас для вас много чего приготовлено! А вот вам интересного чтива на выходные: рассказываем историю великого Майка Тайсона — он впервые провел профессиональный бой 6 марта тридцать пять лет назад. Вот здесь — все о том, как стрелявший в людей мальчишка из Нью-Йорка вырулил из жизни на обочине и стал абсолютным чемпионом мира по боксу.

Все новости пятницы, 6 марта

Кстати! Мы же побывали в Таборах — туда, за 8 км от МКАД, переехал рынок из Ждановичей. Как обосновались продавцы на новой площадке и о каких проблемах говорят первые покупатели — читайте здесь , мы же, как и во все остальные выходные и праздники, продолжаем работать для вас!

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