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В Пинском районе определены победители смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей»

07.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинском районе определены победители смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей»

Победители районного смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей»

В Центре творчества детей и молодежи Пинского района в 22-й раз подведены итоги районного смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей». Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказал старший инспектор СПиВО Пинского ГРОЧС Олег Червяковский.

— Прекрасными художниками, мастерами лепки, работ по дереву, а также будущими поэтами и писателями показали себя ребята из всех уголков нашего района, – отметил старший инспектор.

Творческой импровизацией, нестандартным видением темы отмечены работы в таких номинациях, как «Рисунок», «Плакат», «Промышленная беопасность», «Стикер-пак», «Поделка», «Скульптура малой формы», «Сказка», «Рассказ», «Стихотворение» и других. Участвовали школьники в трех возрастных группах – 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет. Особым колоритом отличились коллективные работы, в которых отражается труд, старание двух и даже трех учащихся. Тема чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и профессии спасателя всегда интересна юным талантам.

С непростой задачей, возможностью донести тему безопасности через призму детского восприятия, ребята смогли справиться и даже удивить своими новаторскими подходами авторитетное жюри. Знакомим вас с именами победителей творческого конкурса.

Так, яркими красками, живостью композиции в номинации «Рисунок» возрастной группы 7-10 лет порадовали:

  • Назаренко Руслана из ГУО «Тобульская средняя школа» Пинского района с рисунком «Пиротехника опасна, хоть и выглядит прекрасно» она заняла 1-е место;
  • 2-е место заняла  Куделич Яна, учащаяся 4 «А» класса ГУО Пинковичская средняя школа им. Я.Коласа»  Пинского района с рисунком «Огенеборцы»;
  • 3-е место с рисунком «Я б в спасатели пошел, пусть меня научат» занял Бондарчук Ярослав, учащейся 4 класса ГУО «Галевская начальная школа» Пинского района;
  • 4-е место у рисунка «101» учащейся 1 класса ГУО «Ставокская средняя школа» Пинского района Стрехи Анастасии;
  • 5-е место заняла учащаяся 4 класса ГУО «Галевская начальная школа» Пинского района Наривончик Ульяна с рисунком «Я б в спасатели пошел, пусть меня научат».

В средней возрастной группе 11-14 лет:

  • 1-е место занял Шпилев Эльвад, учащийся 6 класса ГУО «Ставокская средняя школа» Пинского района с рисунком «Спасенная от огня»;
  • 2-е место присудили рисунку «Укрощение стихии» учащейся 9 «Б» класса ГУО «Пинковичская средняя школа им. Я.Коласа Пинского района» Анны Басюк;
  • 3-е место у Гаврилюк Александры из ГУО «Погост-Загородская средняя школа» Пинского района с рисунком «Спички не игрушка»;
  • 4-е место занял рисунок «Большая беда из маленькой коробки» учащегося 7 класса ГУО «Оховская средняя школа» Пинского района Мовшука Юрия;
  • 5-е место у рисунка «Чтобы не попасть в беду, не играй на тонком льду» в исполнении учащейся 5 класса ГУО «Оховская средняя школа» Пинского района Марии Кадолич.

Третья возрастная группа 15-17 лет:

  • 1-е место присудили автору рисунка «Огнеборец» Ребковец Алине, учащейся 11 класса ГУО «Ставокская средняя школа» Пинского района;
  • 2-е место у рисунка «Спасатель – наша гордость» Вожуй Павла, учащегося 11 класса ГУО «Купятичская средняя школа» Пинского района;
  • 3-е место занял рисунок «Что оставим потомкам?» Вакулич Ангелины, учащейся 10 класса ГУО «Каллауровичский ЯС-СШ» Пинского района.
  • 4-е место занял рисунок «Техника на службе у спасателей» Кучук Елизаветы, учащейся 11 класса ГУО «Парохонская средняя школа» Пинского района;
  • 5-е место у рисунка «Фейерверк и хлопушки –  опасные игрушки» Леонтюк Вероники, учащейся 10 класса ГУО «Березовичская средняя школа» Пинского района.

В номинации «Промышленная безопасность» жюри отметило рисунок «Строительные площадки не место для игр» Батюшко Дарьи, представляющей ГУО «Центр творчества детей и молодежи» Пинского района и рисунок «Опасно» Курган Александры, учащейся 6 класса ГУО «Высоковская средняя школа имени Днепровской флотилии» Пинского района.

В номинации «Плакат»:

  • 1-е место заняла работа «Знает каждая пчела — поджигать траву нельзя!» в исполнении Богдана Дмитрия, учащейся 10 класса ГУО «Чуховская средняя школа Пинского района»;
  • 2-е место занял Репецкий Матвей, представляющий ГУО «Центр творчества детей и молодежи» Пинского района, с плакатом «Не ходи зимой по льду…»;
  • 3-е место занял плакат «Будь осторожен с огнем» Савина Дмитрия, учащегося 10 класса ГУО «Пинковичская средняя школа» Пинского района.
  • 4-е место присудили плакату «Опасные игры» учащейся 9 класса ГУО «Высоковская средняя школа имени Днепровской флотилии» Пинского района Чумак Юлии;
  • 5-е место у Макаровца Даниила, учащегося 7 «Б» класс ГУО «Пинковичская средняя школа им. Я.Коласа» Пинского района с плакатом «Защитим мир от пожаров».

В номинации конкурса «Стикер-пак» следующие призеры:

  • 1-е место занял Шпилев Эмиль, учащийся 1 класса ГУО «Ставокская средняя школа» Пинского района;
  • 2-е место у учащегося 9 класса ГУО «Тобульская средняя школа» Ивана Жука;
  • 3-е место заняла работа Кузьмич Карина, учащаяся 10 класс ГУО «Оховская средняя школа» Пинского района;
  • 4-е место заняла учащаяся 6 класса ГУО «Лопатинская средняя школа» Пинского района Альбина Гальчук;
  • 5-е место занял учащийся 11 класс ГУО «Высоковская средняя школа имени Днепровской флотилии» Пинского района Байдак Илья.

Оригинальностью исполнения работ в номинации «Поделка» проявили себя:

  • 1-е место у поделки «Начало истории» Яруты Анастасии, учащейся 9 класса ГУО «Озаричская базовая школа» Пинского района;
  • 2-е место у поделки «Отважные пожарные» в исполнении Костючика Глеба, учащегося 3 класс ГУО «Купятичская средняя школа» Пинского района;
  • 3-е место заняли учащиеся 10 класса ГУО «Чуховская средняя школа» Пинского района Кирикович Александра и Наривончик Павел;
  • 4-е место заняли учащиеся 4  класса ГУО «Лыщенская средняя школа» Пинского района сестры Корольковы Екатерина и Станислава;
  • поделка «Следите за исправностью печного отопления» в исполнении Дедовца Артема и Шевчук Полины, учащихся 3 класса ГУО «Каллауровичский ЯС-СШ» Пинского района заняла 5-е место.

Перспективные архитекторы и дизайнеры малых фигур представили свои творения в номинации «Скульптура малой формы»:

  • лучшей работой признана скульптура «Вырастем, будем спасателями» Велютич Владиславы и Завадской Светланы, учащихся 9 класса ГУО «Борковская базовая школа Пинского района»;
  • 2-е место со скульптурой «Огнеборец» занял Невар Андрей, учащийся 7 «А» класса ГУО «Молотковичская средняя школа» Пинского района;
  • 3-е место у Верич Елизаветы, учащейся 3 «А» класса ГУО «Пинковичская средняя школа им. Я.Коласа» Пинского района со скульптурой «Спасатели на работе»;
  • 4-е место заняла Степанович Оксана, учащаяся 11 класса ГУО «Купятичская средняя школа» Пинского района со скульптурой «Всегда на страже»;
  • 5-е место занял «Спасатель-пожарный»  Михалевич Дарьи, учащейся 9 класса ГУО «Парохонская средняя школа» Пинского района.

Мастерами автомобильного искусства и инженерами технического авангарда стали:

  • 1-е место с моделью «Берегись огня» занял Мойшук Ян, учащийся 2 класса ГУО «Высоковская средняя школа имени Днепровской флотилии» Пинского района;
  • 2-е место заняли Тепляшин Артем и Шикеля Александр учащиеся 7 класса ГУО «Поречская базовая школа имени Евгении Янищиц» Пинского района с  работой «Автомобиль пожарный ПМЗ-1»;
  • 3-е место присудили автомобилю Джигило Евгения, учащегося 2 класс ГУО «Купятичская средняя школа» Пинского района.

Будущие писатели и публицисты раскрыли литературный талант в номинации «Сказка»:

  • 1-е место со сказкой «Гусь-спасатель» заняла Богурина Мария, учащаяся 11 класса ГУО «Стытычевская средняя школа» Пинского района;
  • 2-е место со сказкой «Об обезьянке Янке» у Вакулича Николая, учащегося 4 класса ГУО «Каллауровичский ЯС-СШ» Пинского района;
  • 3-е место заняла Богдан Элина, учащаяся 11 класса ГУО «Городищенская средняя школа» Пинского района  со сказкой «Где согласие, там всегда и победа».
  • 4-е место заняла сказка «Вяселыя лiсяняты» Томинец Дарьи, учащейся 6 класса ГУО «Ставокская средняя школа» Пинского района;
  • 5-е место присудили сказке «Лёд не место для детских игр» Савило Ксении, учащейся 7 «Б» класса ГУО «Парохонская средняя школа» Пинского района.

В номинации «Рассказ» лучшими признаны работы:

  • 1-е место заняла Бонцевич Наталья, учащаяся 9 класса ГУО «Борковская базовая школа» Пинского района с рассказом «Спасатели»;
  • 2-е место у рассказа  «Будаўнiчыя пляцоўкi – не места для гульняў» Гаврилюк Александры, учащейся 7 класса ГУО «Погост-Загородская средняя школа имени славянский просветителей Кирилла и Мефодия» Пинского района;
  • 3-е место заняла Самуйлик Ульяна, учащаяся 8 класса ГУО «Ласицкая средняя школа» Пинского района с рассказом «Вода ошибок не прощает»;
  • учащейся 3 класса ГУО «Стытычевская средняя школа» Пинского района Литвинчук Полине с рассказом ««Уроки жизни» присудили 4-е место;
  • 5-е место занял рассказ «Спасатель – это призвание» Оксютчик Алевтины, учащейся 5 «А» класса ГУО «Парохонская средняя школа» Пинского района.

В номинации «Стихотворение»:

  • 1-е место заняла Верич Елизавета, учащаяся 3 «А» класса ГУО «Пинковичская средняя школа имени Я.Коласа» Пинского района со стихотворением «Посвящение ГРОЧС»;
  • 2-е место заняла Климович Алеся, учащаяся 10 класса ГУО «Ласицкая средняя школа» Пинского района;
  • 3-е место занял Чугай Иван, учащийся 9 класса ГУО «Жидченская средняя школа» Пинского района со стихотворением «На тонком льду нет места детским играм»;
  • 4-е место у стихотворения «Тот, кто охраняет счастье» Кирикович Александры, учащейся 10 класса ГУО «Чуховская средняя школа» Пинского района;
  • 5-е место со стихотворением «Письмо капитану МЧС» заняла Курильчик Анастасия, учащаяся 10 класса ГУО «Бобриковская средняя школа» Пинского района.

Эти творческие работы отправятся покорять областную выставку в Бресте, а остальные работы займут своё почетное место на выставке, организованной Пинским горрайотделом по чрезвычайным ситуациям. Пожелаем всем участникам дальнейших творческих успехов!

 
Теги: Брест
 
 
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> Победители районного смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей» В Центре творчества детей и молодежи Пинского района в 22-й раз подведены...
 
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