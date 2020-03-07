Пинские милиционеры отметили профессиональный праздник на главной площади города

Источник материала: Полесская правда



Вчера в пинские стражи порядка на главной площади города отметили свой профессиональный праздник. Здесь на протяжении нескольких часов работал выставочный комплекс милиции, где демонстрировались не только спецтранспорт, но и вооружение правоохранителей, работали также стрелковый тир и полевая кухня. Показательные выступления продемонстрировали сотрудники ОМОН, ГАИ и Пинского отдела Департамента охраны.

Фото Натальи Милевской

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