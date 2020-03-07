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Пинские милиционеры отметили профессиональный праздник на главной площади города
07.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Фото Натальи Милевской
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> Вчера в пинские стражи порядка на главной площади города отметили свой профессиональный праздник. Здесь на протяжении нескольких часов работал выставочный...
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