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Пинские милиционеры отметили профессиональный праздник на главной площади города

07.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинские милиционеры отметили профессиональный праздник на главной площади города
Вчера в пинские стражи порядка на главной площади города отметили свой профессиональный праздник.  Здесь на протяжении нескольких часов работал выставочный комплекс милиции, где демонстрировались не только спецтранспорт, но и вооружение правоохранителей, работали также стрелковый тир и полевая кухня. Показательные выступления продемонстрировали сотрудники ОМОН, ГАИ и Пинского отдела Департамента охраны.

Фото Натальи Милевской

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Пинские милиционеры отметили профессиональный праздник на главной площади города Пинские милиционеры отметили профессиональный праздник на главной площади города Пинские милиционеры отметили профессиональный праздник на главной площади города Пинские милиционеры отметили профессиональный праздник на главной площади города Пинские милиционеры отметили профессиональный праздник на главной площади города Пинские милиционеры отметили профессиональный праздник на главной площади города

 
 
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> Вчера в пинские стражи порядка на главной площади города отметили свой профессиональный праздник.  Здесь на протяжении нескольких часов работал выставочный...
 
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