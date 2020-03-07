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Любителям охоты и рыбалки напомнили о сроках разрешений и запретов в течение марта

07.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Любителям охоты и рыбалки напомнили о сроках разрешений и запретов в течение марта
По информации, предоставленной  корреспонденту pinsknews.by в Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, в течение марта действуют как запреты, так и разрешения на некоторые виды охоты и рыбалки.

Охота:

  • разрешена охота на бобра, выдру, кабана, волка, лисицу, енотовидную собаку, ворону серую, сороку, баклана, цаплю серую, цаплю белую большую;
  • с 14 марта стартует весенний сезон охоты на гуся белолобого, гуся-гуменника, гуся серого, казарку канадскую, самцов кряквы, свиязи, гоголя, широконоски, чернети красноголовой, чернети хохлатой, чирка-трескунка, чирка-свистунка, утки серой;
  • с 20 марта разрешена охота на самцов вальдшнепа на тяге;
  • с 20 марта разрешена охота на самцов глухаря и тетерева на токах.

Рыбалка:

  • в течение месяца действует запрет на промысловый лов всех видов рыбы на зимовальных ямах;
  • с 1 марта запрещен лов щуки обыкновенной в рыболовных угодьях Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей, с 9 марта – в Витебской области;
  • с 20 марта в рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей разрешается любительское рыболовство только с использованием одной удочки с одним крючком или одним спиннингом, в светлое время суток без захода в воду либо либо со льда, с искусственных сооружений, в отношении которых не установлены ограничения и запреты;
  • по 31 марта включительно во всех рыболовных угодьях республики действует запрет на лов сома обыкновенного.

 
 
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> По информации, предоставленной  корреспонденту pinsknews.by в Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, в течение марта действуют как...
 
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