Любителям охоты и рыбалки напомнили о сроках разрешений и запретов в течение марта

По информации, предоставленной корреспонденту pinsknews.by в Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, в течение марта действуют как запреты, так и разрешения на некоторые виды охоты и рыбалки.
с 14 марта стартует весенний сезон охоты на гуся белолобого, гуся-гуменника, гуся серого, казарку канадскую, самцов кряквы, свиязи, гоголя, широконоски, чернети красноголовой, чернети хохлатой, чирка-трескунка, чирка-свистунка, утки серой;
с 20 мартаразрешена охота на самцов вальдшнепа на тяге;
с 20 марта разрешена охота на самцов глухаря и тетерева на токах.
Рыбалка:
в течение месяца действует запрет на промысловый лов всех видов рыбы на зимовальных ямах;
с 1 марта запрещен лов щуки обыкновенной в рыболовных угодьях Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей, с 9 марта – в Витебской области;
с 20 марта в рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей разрешается любительское рыболовство только с использованием одной удочки с одним крючком или одним спиннингом, в светлое время суток без захода в воду либо либо со льда, с искусственных сооружений, в отношении которых не установлены ограничения и запреты;
по 31 марта включительно во всех рыболовных угодьях республики действует запрет на лов сома обыкновенного.