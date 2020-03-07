В витебском Билево открыли детскую амбулаторию. Теперь с больным ребенком не нужно ехать «в город»

Источник материала: Tut.by

Новая амбулатория будет обслуживать 11,5 тысячи маленьких жителей микрорайона Билево, сообщают «Витебские вести».





До этого родители возили детей «в город» — в областную детскую поликлинику на улице Чкалова. Теперь же педиатрическая помощь в шаговой доступности, а жильцам дома № 31 на улице 33-й Армии и вовсе достаточно спуститься на первый этаж.

В амбулатории можно попасть на прием к педиатру (организовано 12 участков), сдать анализы, сделать прививку, ЭКГ. По графику будут дежурить узкие специалисты из центральной поликлиники.

При застройке микрорайонов изначально необходимо закладывать в проект жилых высоток помещение для медучреждений, подобных этой амбулатории. Такую мысль высказал на открытии объекта губернатор Николай Шерстнев.

Билевская детская амбулатория будет принимать пациентов с 9 марта. Записаться на прием можно по телефону регистратуры 8 (0212) 33-13-74, а также заказать талон по интернету.