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В витебском Билево открыли детскую амбулаторию. Теперь с больным ребенком не нужно ехать «в город»
07.03.2020 11:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая амбулатория будет обслуживать 11,5 тысячи маленьких жителей микрорайона Билево,
До этого родители возили детей «в город» — в областную детскую поликлинику на улице Чкалова. Теперь же педиатрическая помощь в шаговой доступности, а жильцам дома № 31 на улице 33-й Армии и вовсе достаточно спуститься на первый этаж.
В амбулатории можно попасть на прием к педиатру (организовано 12 участков), сдать анализы, сделать прививку, ЭКГ. По графику будут дежурить узкие специалисты из центральной поликлиники.
При застройке микрорайонов изначально необходимо закладывать в проект жилых высоток помещение для медучреждений, подобных этой амбулатории. Такую мысль высказал на открытии объекта губернатор Николай Шерстнев.
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До этого родители возили детей в областную детскую поликлинику на улице Чкалова.
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