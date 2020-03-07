В Минтруда рассказали, сколько мужчин взяли декретный отпуск

Источник материала: Газета Авангард





В обновленном Трудовом кодексе зафиксирована новая норма: в течение полугода после рождения ребенка отец может взять 14-дневный неоплачиваемый отпуск. Наниматель может оплатить его, если такое прописано в коллективном договоре. Об этом министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич рассказала в эфире передачи «Марков. Ничего личного» на ОНТ .

«Этот социальный отпуск. Неоплачиваемый. Но при этом, если в колдоговоре прописано у нанимателя, то он в праве этот отпуск оплатить. Интересно, как заработает эта норма. Только 28 января вступил в силу Трудовой кодекс. По истечении года посмотрим, как это сработало. Если посмотреть по декретному отпуску, то только 1% мужчин (меньше 3 000) пошли в декрет», – сказала Ирина Костевич.