Найти бригадира молочно-товарной фермы КСУП «Губичи» можно в любое время суток

Источник материала: Газета Авангард

Продолжаем рассказывать о победителях социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов организаций района в 2019 году. Среди лучших по профессии в сельскохозяйственном производстве бригадир молочно-товарной фермы КСУП «Губичи» Иван Козлов.





Застать Ивана Сергеевича на ферме можно в любое время суток, ведь здесь он находится практически постоянно. А как иначе? У бригадира всегда дел невпроворот. В вечерние и ночные часы нужно проконтролировать, как справляются со своими обязанностями сторожа и скотники, а утром и днем проследить за организацией кормления скота. Одним словом, работы хватает всегда.

– Бригадиром на этой ферме работаю больше 25 лет. Мне кажется, что столь солидный временной отрезок говорит сам за себя, – делится Иван Козлов. – Как человек, выросший в сельской местности, в чем-то другом, кроме как в сельском хозяйстве, себя не видел. Наверное, умение трудиться на земле у меня в крови. В нашей семье было пятеро детей. Отец, инвалид второй группы, в Великую Отечественную в одном из боев был ранен в ногу, но, несмотря на увечье, без дела никогда не сидел. Он был отличным плотником, мастером на все руки. Свои умения передал нам, детям. Будучи подростком, вместе со старшим братом я занимался отделочными работами. Кроме того, мы всегда держали большое хозяйство. Трудились все, поэтому и не бедствовали. После 10 классов отучился в УПК на тракториста и, как говорится, пошел на свой хлеб. Механизатором отработал в общей сложности более 15 лет.

По признанию нашего собеседника, работа в поле приносила ему огромное удовольствие. За старание и добросовестное отношение к делу мужчине всегда поручали самую ответственную работу, а он оправдывал доверие. К слову, его успехи в труде отмечены многочисленными грамотами и благодарностями. Если бы не проблемы со здоровьем, и сегодня бы Иван Сергеевич управлял сельхозтехникой на полях хозяйства.

– Кабину трактора был вынужден сменить на работу на ферме. Конечно, сначала было немного не привычно руководить коллективом, но я быстро освоился, так как все технологические процессы в животноводстве мне были хорошо знакомы с детства, – рассказывает Иван Козлов. – Признаться честно, ферма со старыми сараями мне досталась неприглядная, но я с рвением взялся за дело и, заручившись поддержкой руководителя сельхозпредприятия, начал наводить там порядок. За годы работы удалось сделать реконструкцию всех 11 сараев, причем 3 из них выполнены хозспособом. Мы полностью переделали кормовые столы, расширили ворота, чтобы могли проехать кормораздатчики, для телят оборудовали специальные навесы, где разместили клетки-домики. На ферме естькрасный уголок, оборудованная душевая, раздевалка. Одним словом, постарались создать все необходимые условия, чтобы нашим работникам было не только комфортно трудиться, но и отдыхать. В ближайших планах приобрести молочное такси для выпойки новорожденных телят. На сегодняшний день на МТФ 1 «Губичи» содержится 2200 голов скота, из них 727 – дойное стадо. На ферме работают 45 человек, обеспечивающих за животными должный уход и содержание.

По словам Ивана Козлова, работа в животноводческой отрасли никогда не была легкой, ведь животные нуждаются в круглосуточном внимании:

– В нашем деле многое зависит от человеческого фактора. Если коллектив дружный, дисциплинированный и каждый заинтересован в общем результате, тогда и дело спорится. Как в жизни, так и на работе всегда руководствуюсь принципом: завтра должно быть лучше, чем сегодня. Нам есть к чему стремиться. Хочется, чтобы КСУП «Губичи», как и прежде, возглавило список лидеров района по надоям молока. К сожалению, не хватает опытных доярок, приходится привлекать временных работников со стороны. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы вернуть лидерство. Ведь кто, как не доярки и животноводы, знают цену каждой капле молока?

Иван Сергеевич два года находится на заслуженном отдыхе, но любимое дело, к которому прикипел всей душой, оставлять не собирается, да и в хозяйстве дорожат таким опытным работником. Вот и продолжает бригадир изо дня в день вносить посильный вклад в развитие ставшего за эти годы родным сельхозпредприятия. Кстати, четверо из пяти его детей, связали свою жизнь с сельскохозяйственной отраслью. По стопам деда пошел и старший внук Владислав, который работает в хозяйстве инженером по охране труда. Кто знает, может быть, совсем скоро и другие восемь внуков продолжат трудовую династию Козловых.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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