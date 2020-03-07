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Лучшие по профессии — 2019: работник соцзащиты Ольга Черницына

07.03.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Лучшие по профессии — 2019: работник соцзащиты Ольга Черницына
На днях Ольга Черницына встретила красивый личный юбилей, и чествование на слете передовиков стало для нее еще одним, необычным и запоминающимся, подарком. Ольга Александровна 11 лет работает младшей медицинской сестрой по уходу за больными в заелицком отделении круглосуточного пребывания пожилых и инвалидов Глусского районного центра социального обслуживания населения. И не просто работает, а отдает душу своему делу. Заведующая отделением Любовь Бубич говорит о ней так: «Человек очень отзывчивый, доброжелательный, ответственный, старательный, любящий своих подопечных. И это не красивые слова: она каждую бабушку обнимет, приголубит, расспросит…»

Работа младшей медсестры по уходу не легкая во всех смыслах. С утра подопечных бабушек и дедушек, сейчас их 42 человека, нужно умыть, привести в порядок, помочь одеться, убрать в их комнатах… В ночную смену младшая медсестра за жильцами отделения присматривает: кому давление померять, кому таблетку дать, если надо — ранки, пролежни обработать, в случае чего врача или скорую вызвать. Все ведь люди пожилые, со своими болезнями и проблемами. А на вопрос о трудностях, как физических, так и моральных, Ольга Александровна рассказала, что мама ее в свое время учила: где бы ни работал, всегда делай это на совесть, чтобы не было стыдно. Так и делает. «Мне нравится со стариками возиться, — признается Ольга Черницына. — Да, старый, что малый, но они жизнь прожили, у каждого своя история, свой опыт. Они общаться любят, поговорить обо всем, посоветовать могут что-то в житейских делах».

Формально разговоры за жизнь в обязанности младшей медицинской сестры по уходу за больными не входят: ни в одной инструкции не пропишешь ни их длительность, ни их содержание. Ольга Черницына свою работу считает своим призванием и не представляет, как можно в такой деликатной сфере ограничиваться только служебным долгом. Ее подопечные это всё чувствуют и относятся  к ней не иначе как к дочке.    

 
 
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На днях Ольга Черницына встретила красивый личный юбилей, и чествование на слете передовиков стало для нее еще одним, необычным и запоминающимся, подарком. Ольга...
 
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