В Кормянском районе продавцы получили большие штрафы за то, что продали спиртное подростку

Источник материала: Tut.by

В Корме на крупную сумму оштрафовали двух работниц магазина за то, что они продали спиртное несовершеннолетнему, сообщает «Зара над Сожам».

В одном из магазинов Кормы подростку продали двухлитровую бутылку пива.

Об этом стало известно проавоохранителям. Поступок продавцов рассмотрели на заседании административной комиссии. В итоге работниц торговли оштрафовали на 540 рублей каждую.