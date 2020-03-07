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В Кормянском районе продавцы получили большие штрафы за то, что продали спиртное подростку
07.03.2020 12:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Корме на крупную сумму оштрафовали двух работниц магазина за то, что они продали спиртное несовершеннолетнему,
В одном из магазинов Кормы подростку продали двухлитровую бутылку пива.
Об этом стало известно проавоохранителям. Поступок продавцов рассмотрели на заседании административной комиссии. В итоге работниц торговли оштрафовали на 540 рублей каждую.
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В одном из магазинов подростку продали двухлитровую бутылку пива.
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