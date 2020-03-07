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В Кормянском районе продавцы получили большие штрафы за то, что продали спиртное подростку

07.03.2020 12:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Корме на крупную сумму оштрафовали двух работниц магазина за то, что они продали спиртное несовершеннолетнему, сообщает «Зара над Сожам».

В одном из магазинов Кормы подростку продали двухлитровую бутылку пива.

Об этом стало известно проавоохранителям. Поступок продавцов рассмотрели на заседании административной комиссии. В итоге работниц торговли оштрафовали на 540 рублей каждую.

 
 
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В одном из магазинов подростку продали двухлитровую бутылку пива.
 
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