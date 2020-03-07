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Минздрав сообщил о первом вылеченном от коронавируса

07.03.2020 18:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минздрав сообщает о первом вылеченном от коронавируса пациенте. У студента из Ирана получен первый отрицательный результат на наличие РНК коронавируса. Именно он был первым пациентом в Беларуси, у которого было диагностировано это заболевание. На сегодня пациент чувствует себя удовлетворительно, уточняют в ведомстве.


Снимок носит иллюстративный характер. Сергей Балай, TUT.BY

«Согласно действующим в мире подходам к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, они (зараженные коронавирусом. — Прим. ред.) могут быть выписаны после 14 дней с момента установления диагноза и после 2-х отрицательных лабораторных тестов. Выписка пациента запланирована на конец следующей недели. Так что обучение в белорусском университете этот студент начнет немного позже своих однокурсников», — сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

По ее словам, под медицинским наблюдением также находятся одногруппники и педагоги БНТУ — «контактов первого уровня».

«За ними на сегодняшний день продолжается медицинское наблюдение, все они чувствуют себя удовлетворительно, клинических и лабораторных признаков инфекции не выявлено. Они смогут приступить к занятиям и работе по истечению 14-дневных карантинных мероприятий. Все контакты „первого уровня“ также продолжат находиться в больнице до конца срока карантина», — уточнили в Минздраве.

Все шесть пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция чувствуют себя удовлетворительно: признаков заболевания нет, температура тела нормальная. Продолжается их регулярное клиническое и лабораторное обследование. По истечению 14-дневного карантина и 2-х отрицательных результатов тестирования они также могут быть выписаны, заявили в ведомстве.

 
 
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Минздрав сообщает о первом вылеченном от коронавируса пациенте. У студента из Ирана получен первый отрицательный результат на наличие РНК коронавируса.
 
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