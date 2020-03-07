«Владу было всего 10 лет». Мать, чей сын покончил с собой - о боли, принятии и жизни после

Источник материала: Tut.by

Самое страшное для матери — это похоронить своего ребенка. Три года назад Оксане позвонила ее мама и сказала, что единственный сын покончил с собой. Влад совсем немного не дожил до своих 11. Опустошение, непонимание и отчаяние — это все ощутила Оксана в тот момент и продолжает чувствовать до сих пор. Что помогает справиться с болью, которая, кажется, никогда не утихнет? Мы продолжаем проект « Быть мамой », в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.

Если вы чувствуете, что вам нужна психологическая помощь, позвоните по телефону службы доверия: +375 17 352 44 44.