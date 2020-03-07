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«Владу было всего 10 лет». Мать, чей сын покончил с собой - о боли, принятии и жизни после
07.03.2020 21:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Самое страшное для матери — это похоронить своего ребенка. Три года назад Оксане позвонила ее мама и сказала, что единственный сын покончил с собой. Влад совсем немного не дожил до своих 11. Опустошение, непонимание и отчаяние — это все ощутила Оксана в тот момент и продолжает чувствовать до сих пор. Что помогает справиться с болью, которая, кажется, никогда не утихнет? Мы продолжаем проект «
Если вы чувствуете, что вам нужна психологическая помощь, позвоните по телефону службы доверия: +375 17 352 44 44.
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Боль, которая не утихнет никогда.
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