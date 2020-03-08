Знакомьтесь - дворник Лена. Хочет стать вальщиком деревьев, а ей говорят бороться за корону «Мисс Беларусь»

Источник материала: Tut.by

19-летний дворник Дрогичинского ЖКХ Лена Касаткина с конкурсом «Мисс Беларусь — 2020» сильно не заморачивается. Попросило начальство съездить — съездила. Показала жюри свое портфолио. Там все было по-честному. Без глянцевых фотографий в образе кокетливой гимназистки. Лена показала себя, как есть. Вот она в серой шапочке и ядовито-оранжевой жилетке несет полено по кладбищу. А вот она вся такая нарядная в камуфляже и защитной маской на голове едет на стареньком зеленом велосипеде с привязанным к раме триммером косить траву. Любительские фотки Лены жюри зацепили. Областной кастинг она прошла. Впереди — полуфинал в Минске. Своему успеху девушка не то чтобы сильно обрадовалась — скорее, удивилась. По-честному, Лене все эти конкурсы красоты, как телеге пятое колесо. Не нужны ей титулы, подиумы, фотосессии и вот это вот всё. Не хочет Лена быть Мисс — хочет быть вальщиком деревьев, а пока метет и косит свой Дрогичин — и ей это нравится.

Лена и Дрогичин живут в разном ритме. Город еще спит, а Лена уже убирает на своем участке центральную городскую улицу Ленина. По нечетной стороне ее отрезок проходит от Дома культуры до многоэтажек на улице 8 Марта. На девушке — оранжевая жилетка, натянутая поверх камуфляжного рыбацкого пуховика, волосы убраны в хвостик, джинсы заправлены в армейские берцы, в ушах — наушники, в руках — лопата. Под скрежет металла об асфальт Лена собирает в совок мусорные кучки с тротуара и выносит их к бордюру на дороге. Оттуда их будет легче закидывать в грузовик.





Немного поодаль стоит у дерева, ее велосипед. Не тот, зеленый, с фотографии в портфолио. Новый черный «горник». К раме привязаны грабли, на руле висит аккуратный женский рюкзак из кожзама.

— Лена, говори честно: рада успеху на кастинге «Мисс Беларусь»?

— Устала, — вздыхает Лена, опираясь на лопату, — Устала от внимания такого. Люди с вопросами лезут. Замучалась. Я же вообще не хотела никуда идти. А тут сказали: «Иди». С работы сняли, сказали идти в Дом культуры анкету заполнять и готовиться к конкурсу.

— На улице узнают?

— Да и раньше многие подходили. У меня была куртка с высоким воротником, так приходилось его на лицо поднимать, чтобы работать не мешали.

«Если бы был покос, ни на какой конкурс я бы не поехала»

Лена родилась и выросла в Дрогичине. После школы хотела поступать в Брест на биолога — но еще на этапе подачи документов поняла, что по баллам ей на бесплатное не пройти. В медколледж тоже выпускницу не взяли.

— Я и пошла в наш ЖКХ, — смеется Лена, — Взяли дворником. Особых вариантов у меня не было: продавцом я сама не хотела, а дворником у меня мама работает. Я ей, еще когда в школе училась, помогала. Она меня одна воспитывала и брала в выходные в помощь. В то время я смущалась немножко. А сейчас — все равно.





В теплое время Лена после работы косит траву на частных участках. Свой первый триммер девушка купила летом прошлого года на премию и накопления со сдачи крови.

— Первый триммер я угробила по полной программе по незнанию. Оказалось, купила китайскую подделку. Мне говорили, что туда на 5 литров топлива 100 мл масла надо лить. А на самом деле надо было 200 мл. В результате поршневая — в хлам. Ремонт стоил столько же, сколько новый триммер. Пошла в магазин, купила в рассрочку новый, хороший. Пользуюсь до сих пор, — рассказывает девушка.





Первое время Лена косила траву знакомым — набивала руку. Потом стали обращаться знакомые знакомых. Со временем у девушки собралась своя клиентская база.

— Поначалу я косила так себе, конечно. А сейчас — ровно! Клиентская база довольно большая. Вот прошлой осенью много людей звонило. По заказам работаю после работы. Успеваю покосить за день либо три мелких участка, либо один большой, — признается Лена.

К покосу травы Лена относится, как к хобби. Жаль только, что занятость сезонная…

— Так вот если бы сейчас был покос, то ни на какой конкурс я бы не поехала. А пока заняться нечем — почему бы и нет? Зиму сидеть и ничего не делать скучно.

«Душа подсказывает, что хочу работать на валке деревьев»

Параллельно с работой Лена учится заочно на первом курсе биотехнологического факультета Полесского госуниверситета. Хотя уже понимает, что в биотехнологиях себя не видит:

— Хочу связать жизнь с бензотехникой и лесом. Меня интересует работа руками. Сидеть за столом с бумажками скучно. Надо все-таки идти в лесное хозяйство. Доучусь на биотехнолога и поступлю в Гомель на сокращенное обучение.





С гораздо большим энтузиазмом девушка рассказывает о курсах по переподготовке на «рабочего зеленого строительства», которые она сейчас проходит в Гомеле. Лена даже переживала, что из-за «Мисс Беларусь» их придется отложить. К счастью, все сложилось удачно: и кастинг прошла, и на учебу съездила. 16 марта у нее начинается практика в родном ЖКХ, а в апреле уже нужно будет сдавать экзамен. Если все сложится удачно, то ей присвоят второй разряд, затем есть возможность дорасти до пятого, который дает право заниматься валкой деревьев. Это для Лены — работа мечты.

— Душа подсказывает, что хочу работать на валке деревьев. Чувствую, что это мне нравится, что этим мне хочется заниматься. Вот как с триммером: я же тоже не знала буду ли работать, будут ли клиенты. Захотелось — и купила. Теперь бензопилами интересуюсь: уже всю внутрянку видела и даже разбирала одну бензопилу, ковырялась, — спокойно рассказывает красавица.





Лена уже начала копить деньги на свою первую бензопилу. О ней она мечтает с тех пор, как несколько месяцев назад мужики из электросетей дали выключенный инструмент в руках подержать. Попилить не разрешили — допуска нет. Не отпускает до сих пор — и Лена уже даже присмотрела в магазине садовой техники подходящий вариант за 1350 рублей.

Знакомые в нее верят — и уже оставляют ей заказы на валку. Одному нужно три яблони спилить, другой — вишню, третьей — очистить от зарослей территорию возле забора.

«Включайте телевизор»

К областному этапу конкурса «Мисс Беларусь» Лену готовили всем Дрогичином. В районном доме культуры ее научили модельной походке и подвезли на кастинг, мама составляла портфолио с теми самыми рабочими фотографиями.

— Для меня это очень необычно. В 11-м классе школы я начала надевать туфельки на каблуках, носить платья. Я чувствовала себя девочкой, красивой такой… Поначалу нравилось, но потом я поняла, что люблю военную одежду, люблю свои берцы — и все, кончились туфельки и платья, — улыбается девушка.





Но выступление Лены на областном кастинге жюри впечатлило — и после выхода в купальнике ей разрешили продолжить борьбу за корону. Хорошие новости она первым делом доложила своему начальству:

— Сначала позвонила мастерам, а потом замдиректору. Сказала: «Включайте телевизор».

— Не злишься на начальство, что отправили на конкурс?

— Не-е-е-е. Начальство у нас хорошее, — улыбается Лена.

В ближайшее время жюри конкурса выберет из финалисток региональных этапов 100 девушек, которых пригласят в Минск на полуфинал. Лене уже позвонили — она прошла. Возьмут ли дальше — пока не известно. И Лена по этому поводу не переживает.

— Лена, давай по-честному, чего ты больше хочешь: стать Мисс Беларусь или вальщиком деревьев?

— Вальщиком, понятно же, — не задумываясь, отвечает Лена, но позже признается, что после выхода в полуфинал стало интересно и в конкурсе участвовать.

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