Дубровенка стала лауреатом областного этапа конкурса «Женщина года-2019»

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Сколько детей должно быть в семье? Некоторым родителям и одного тяжело поднять, а другим и десять не в тягость. Как лауреату областного этапа конкурса «Женщина года-2019» в номинации «Материнская слава» Татьяне Шабусовой из деревни Дятель. Свой материнский труд она не считает тяжким бременем, наоборот — великим счастьем и даром.

Татьяна Ивановна сама из многодетной семьи. Родители, простые труженики села, воспитывали пятеро детей. Тать­яна пошла по их стопам во всех смыслах. После окончания школы поступила в Полоцкий сельскохозяйственный техникум. Получила специальность и стала бухгалтером в колхозе «ХХ съезд КПСС» (ныне ОАО «Команина»). Здесь и встретила свою судьбу — будущего супруга Николая, который трудился в хозяйстве водителем. В 1988 году отпраздновали свадьбу, а еще через год в молодой семье родился первенец — сын Григорий. Одновременно отпраздновали и новоселье — Шабусовым колхоз выделил квартиру в Дятели. Там один за одним появились на свет еще два мальчика и две девочки.

— Мы не планировали многодетную семью, — говорит Татьяна. — Сначала просто очень хотели девочку. Ну а потом решили — много детей, это настоящее счастье. Так и вышло, что теперь их у нас десять — три девочки и семь мальчиков. Младшему, Никитке, 13 лет, а старшему Григорию — 31 год. Один студент, трое школьников, остальные работают.

Когда родился пятый ребенок, многодетной семье выделили безвозмездную субсидию на покупку дома. Обзаведясь собственной усадьбой, Шабусовы завели хозяйство, большой огород. И сейчас у них на по­дворье — корова, свиньи, кролики, птица.

— А как по-другому? — удивляется Татьяна. — Детей же на ноги ставить нужно. А это большой труд. На вопрос: «как все и везде успе­ваете?», — женщина отвечает: «Есть у меня, как и у любой многодетной мамы, свои секреты». Этими незамудреными на первый взгляд лайфхаками она с удовольствием поделилась с читателями «Дняпроўкі».

—Во-первых, стараюсь выделить домашним делам определенное время. Каждая многодетная женщина знает, что убираться можно бесконечно, чувствуя себя главным героем фильма «День сурка». В окружении детей идеального порядка не будет никогда. С этим нужно просто смириться. Во-вторых, стараюсь делать максимум дел совместно с деть­ми. Это и маме помощь, и ребятам развитие. В-третьих, учу детей организованности: после прогулки сразу убирать свои вещи на место, поели — убрали за собой и т.д.

В-четвертых, накануне составляю список дел на завтра, и согласно списку их выполняю. То же касается и приготовления пищи. Меню стоит продумать на неделю и записать, это помогает сделать еженедельные закупки так, чтоб внезапно не срываться в магазин, обнаружив, что чего-то не хватает. И последнее — моя вера. Я верю, что Господь, подари­вший мне столько малышей, обязательно даст мне достаточно сил, знаний и средств, чтобы дать им все необходимое на каждый день, включая заботу и ласку.

На вручение премии Татьяна Ивановна ехала с особым чув­ством.

—Когда государство отмечает женщину-мать такими наградами, то это демонстрирует обществу, что многодетная семья вовсе не какая-то ячейка, нуждающаяся в постоянной помощи и опеке. Мы вполне состоявшиеся люди в обществе, с детьми, которые счастливы в семье, а мы рады каждой улыбке наших детей. Полученная награда демонстрирует уважение и признание материнского труда. И таким образом я вношу свой вклад в развитие нашей страны.