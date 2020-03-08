На районную Доску почёта занесена директор Архитектурно-планировочного бюро Пинского района Диана Малейчук

Источник материала: Полесская правда

По итогам работы за 2019 год КУП «Архитектурно-планировочное бюро Пинского района» занесено на Доску почета Пинского района. Также на районную Доску почета занесена директор предприятия Диана Леонидовна Малейчук.

Архитектурно-планировочное бюро Пинского района насчитывает в своем штате 15 человек и занимается оказанием услуг в сфере проектирования для граждан Пинского района и города Пинска, а также для юридических лиц. С 1 сентября 2008 года предприятие возглавляет Диана Малейчук. До назначения на должность директора она 9 лет отработала в землеустроительной службе Пинского района. О том, чтобы стать руководителем, и в определенной степени успешным, никогда и не думала. Она видела себя инженером. Собственно, по первому образованию Диана Леонидовна – инженер-землеустроитель, по второму – инженер-строитель. Есть еще и третье высшее образование – диплом об окончании Академии управления при Президенте Республики Беларусь. И, судя по всему, на этом героиня этого материала не остановится. По ее словам, очень не хватает знаний в области юриспруденции. Поэтому, возможно, в перспективе получение соответствующего образования.

Д.Л. Малейчук является не только руководителем бюро, но еще и главным инженером проектов. Под ее контролем находится сопровождение всей проектной документации – начиная с заявления и заканчивая заключением экспертизы.

К слову, за 2015-2019 годы предприятием была изготовлена проектная документация для физических лиц по 3 650 жилым домам (в 2019-м – 480), в том числе 205 жилых домов для многодетных семей (в 2019-м – 40). А с 2015 года, пройдя соответствующую аттестацию, предприятие имеет возможность работать на уровне больших институтов, то есть проектировать крупные объекты, такие как животноводческие комплексы, гражданско-промышленные объекты. За 2015-2019 годы разработано 12 кварталов усадебной застройки, разработано 108 градостроительных паспортов земельных участков для продажи с аукционов, запроектированы 25 объектов инфраструктуры, разработана документация по обустройству 8 детских игровых площадок. Новая ниша на рынке услуг с 2018 года – разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции молочно-товарных ферм. Разработано 13 ферм в населенных пунктах Пинского, Ганцевичского и Жабинковского районов. В настоящее время ведутся работы по проектам в Пинском, Ганцевичском и Березовском районах.

– Все наши сотрудники – высококвалифицированные специалисты с высшим образованием, кроме того, имеют аттестаты соответствия РУП «Белстройцентр» – подтверждение того, что они владеют современными методами проведения инженерных изысканий и проектирования, – отмечает Диана Леонидовна. – У меня также, помимо трех высших образований, есть еще 4 аттестата соответствия: главный инженер проекта, руководитель проекта, охрана окружающей среды и организация строительства.

Диана Леонидовна рассказывает, что она, как руководитель, смогла так организовать работу, что каждый специалист трудится не в одном направлении, а имеет разные квалификации. Это позволило работать эффективно небольшим коллективом, соответственно получать предприятию хорошую прибыль, а работникам – достойную заработную плату. Конечно, когда объемы серьезные, привлекаются люди извне. Но директор предприятия старается все так досконально просчитать, проанализировать, чтобы заказ остался в рамках предприятия.

– Да, это сложно, особенно тяжело было поначалу, – говорит Д.Л. Малейчук. – Но со временем я почувствовала огромный интерес к тому, чем мы занимаемся, особенно когда видишь результат работы, когда объект построен и сдан в эксплуатацию. Едешь по территории Пинского района и видишь дома, которые мы запроектировали, или молочно-товарные фермы. Все это придает уверенности в себе и желания еще больше реализовываться.

Результатом труда сплоченного коллектива стало увеличение объемов работ за период с 2015-го по 2019 годы в три раза – с 0,404 до 1,059 миллиона рублей, снижение затрат на 8%.

– Достичь таких результатов удалось благодаря упорному труду всего коллектива предприятия, – говорит Д.Л. Малейчук, – А это внимание к деталям и особым пожеланиям заказчиков, умение совмещать несовместимое, находить нестандартное решение текущих задач, предлагать лучшие варианты реализации проектов в заданных условиях.

Многие, уверена, скажут, что женщине быть руководителем очень сложно, невозможно совмещать семью и работу без ущерба для обеих сторон. Но это не про Диану Леонидовну.

– Моя работа приносит мне огромное удовольствие, и мой муж Алексей, к слову, который трудится в сфере строительства, понимает меня и поддерживает, а когда надо – и помогает. К тому же, у нас хороший слаженный коллектив, словно одна большая семья, куда приятно приходить каждый день. Я знаю, что сотрудники никогда не подведут меня в трудную минуту. Поэтому на работу я иду с удовольствием и с еще большим удовольствием возвращаюсь домой и все положительные эмоции отдаю семье, – делится моя собеседница. – Кстати, наша дочь Анастасия учится на юридическом факультете, поэтому с радостью подсказывает мне какие-то моменты из области юриспруденции.

Но, кроме семьи и работы, Диана Леонидовна находит время, чтобы уделить внимание и себе, своему здоровью и внешности. В ее жизни обязательно присутствует спорт – в будние дни это фитнес-клуб, по выходным – спортзал, бассейн, баня. Слушаешь и удивляешься: как можно все успеть? А она говорит, что очень любит движение и в принципе не может сидеть на месте. У нее нет водителя, и в командировки за рулем автомобиля ездит сама. Это время она использует как возможность побыть наедине с собой, привести в порядок мысли, обдумать сложный вопрос, и зачастую из командировки Диана Леонидовна возвращается с готовым решением этого самого вопроса.

– Высокий уровень проектирования, высококачественное обслуживание заказчиков, постоянный поиск новых направлений и форм работы – это девиз нашего предприятия, – подводя итог, резюмирует моя собеседница.

Инна УРБАНОВИЧ