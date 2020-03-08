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На районную Доску почёта занесена директор Архитектурно-планировочного бюро Пинского района Диана Малейчук
08.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По итогам работы за 2019 год КУП «Архитектурно-планировочное бюро Пинского района» занесено на Доску почета Пинского района. Также на районную Доску почета занесена директор предприятия Диана Леонидовна Малейчук.
Архитектурно-планировочное бюро Пинского района насчитывает в своем штате 15 человек и занимается оказанием услуг в сфере проектирования для граждан Пинского района и города Пинска, а также для юридических лиц. С 1 сентября 2008 года предприятие возглавляет Диана Малейчук. До назначения на должность директора она 9 лет отработала в землеустроительной службе Пинского района. О том, чтобы стать руководителем, и в определенной степени успешным, никогда и не думала. Она видела себя инженером. Собственно, по первому образованию Диана Леонидовна – инженер-землеустроитель, по второму – инженер-строитель. Есть еще и третье высшее образование – диплом об окончании Академии управления при Президенте Республики Беларусь. И, судя по всему, на этом героиня этого материала не остановится. По ее словам, очень не хватает знаний в области юриспруденции. Поэтому, возможно, в перспективе получение соответствующего образования.
Д.Л. Малейчук является не только руководителем бюро, но еще и главным инженером проектов. Под ее контролем находится сопровождение всей проектной документации – начиная с заявления и заканчивая заключением экспертизы.
К слову, за 2015-2019 годы предприятием была изготовлена проектная документация для физических лиц по 3 650 жилым домам (в 2019-м – 480), в том числе 205 жилых домов для многодетных семей (в 2019-м – 40). А с 2015 года, пройдя соответствующую аттестацию, предприятие имеет возможность работать на уровне больших институтов, то есть проектировать крупные объекты, такие как животноводческие комплексы, гражданско-промышленные объекты. За 2015-2019 годы разработано 12 кварталов усадебной застройки, разработано 108 градостроительных паспортов земельных участков для продажи с аукционов, запроектированы 25 объектов инфраструктуры, разработана документация по обустройству 8 детских игровых площадок. Новая ниша на рынке услуг с 2018 года – разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции молочно-товарных ферм. Разработано 13 ферм в населенных пунктах Пинского, Ганцевичского и Жабинковского районов. В настоящее время ведутся работы по проектам в Пинском, Ганцевичском и Березовском районах.
Диана Леонидовна рассказывает, что она, как руководитель, смогла так организовать работу, что каждый специалист трудится не в одном направлении, а имеет разные квалификации. Это позволило работать эффективно небольшим коллективом, соответственно получать предприятию хорошую прибыль, а работникам – достойную заработную плату. Конечно, когда объемы серьезные, привлекаются люди извне. Но директор предприятия старается все так досконально просчитать, проанализировать, чтобы заказ остался в рамках предприятия.
Результатом труда сплоченного коллектива стало увеличение объемов работ за период с 2015-го по 2019 годы в три раза – с 0,404 до 1,059 миллиона рублей, снижение затрат на 8%.
Многие, уверена, скажут, что женщине быть руководителем очень сложно, невозможно совмещать семью и работу без ущерба для обеих сторон. Но это не про Диану Леонидовну.
Но, кроме семьи и работы, Диана Леонидовна находит время, чтобы уделить внимание и себе, своему здоровью и внешности. В ее жизни обязательно присутствует спорт – в будние дни это фитнес-клуб, по выходным – спортзал, бассейн, баня. Слушаешь и удивляешься: как можно все успеть? А она говорит, что очень любит движение и в принципе не может сидеть на месте. У нее нет водителя, и в командировки за рулем автомобиля ездит сама. Это время она использует как возможность побыть наедине с собой, привести в порядок мысли, обдумать сложный вопрос, и зачастую из командировки Диана Леонидовна возвращается с готовым решением этого самого вопроса.
Инна УРБАНОВИЧ
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На районную Доску почёта занесена директор Архитектурно-планировочного бюро Пинского района Диана Малейчук
> Диана Малейчук По итогам работы за 2019 год КУП «Архитектурно-планировочное бюро Пинского района» занесено на Доску почета Пинского района. Также на районную...
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