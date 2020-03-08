ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выходят замуж в 25 лет и образованнее мужчин. Интересные цифры о женщинах

08.03.2020 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

По данным переписи населения Беларуси, численность женщин на 4 октября 2019 г. в Гродненской области составила 551 076 человек, или 53,7% в общей численности населения.

Выходят замуж в 25 лет и образованнее мужчин. Интересные цифры о женщинах

В 2019 году в брак вступили 6,5 тыс. женщин. Каждая вторая женщина, заключившая брак, находилась в возрасте 20 – 29 лет, каждая пятая – в возрасте 30 – 39 лет. Впервые создали семьи 4,4 тыс. женщин. Средний возраст женщин при вступлении в первый брак в 2019 году составил 25,4 года, повторный – 38,1 года.

В 2019 году в области родились 9,9 тыс. детей. Средний возраст матери при рождении первого ребенка составил 26,3 года, при рождении последующих детей – 30,9 года, приводит цифры Главное статистическое управление Гродненской области.

Уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте составил 86,7%.

Образовательный уровень женщин выше, чем у мужчин. Среди женщин, занятых в экономике, 33,5% имели высшее образование, 31,9% – среднее специальное (среди мужчин – 22% и 19% соответственно).

Профессия учителя традиционно считается женской. На начало 2019/20 учебного года в общей численности педагогических работников дошкольных учреждений 6,9 тыс. человек (98,8%) составляли женщины, в учреждениях общего среднего образования (без совместителей) – 10 тыс. женщин (87%), в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования 1,5 тыс. женщин (74,5%), высшего – 890 женщин (57,7%).

Доля студентов-женщин, обучавшихся в учреждениях высшего образования, на начало 2019/2020 учебного года составила 61,2%, магистрантов – 47%.

Источник: grodnonews.by

✏ Подписывайтесь на телеграм-канал «Гродно Медиа Group» по короткой ссылке @GrodnoMediaGroup.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным переписи населения Беларуси, численность женщин на 4 октября 2019 г. в Гродненской области составила 551 076 человек, или
 
Новости дня
Новости общества
 
Новшества в регулировании труда работников, с которыми заключаются контракты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика