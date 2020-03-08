Выходят замуж в 25 лет и образованнее мужчин. Интересные цифры о женщинах

Источник материала: Полымя

По данным переписи населения Беларуси, численность женщин на 4 октября 2019 г. в Гродненской области составила 551 076 человек, или 53,7% в общей численности населения.





В 2019 году в брак вступили 6,5 тыс. женщин. Каждая вторая женщина, заключившая брак, находилась в возрасте 20 – 29 лет, каждая пятая – в возрасте 30 – 39 лет. Впервые создали семьи 4,4 тыс. женщин. Средний возраст женщин при вступлении в первый брак в 2019 году составил 25,4 года, повторный – 38,1 года.

В 2019 году в области родились 9,9 тыс. детей. Средний возраст матери при рождении первого ребенка составил 26,3 года, при рождении последующих детей – 30,9 года, приводит цифры Главное статистическое управление Гродненской области.

Уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте составил 86,7%.

Образовательный уровень женщин выше, чем у мужчин. Среди женщин, занятых в экономике, 33,5% имели высшее образование, 31,9% – среднее специальное (среди мужчин – 22% и 19% соответственно).

Профессия учителя традиционно считается женской. На начало 2019/20 учебного года в общей численности педагогических работников дошкольных учреждений 6,9 тыс. человек (98,8%) составляли женщины, в учреждениях общего среднего образования (без совместителей) – 10 тыс. женщин (87%), в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования 1,5 тыс. женщин (74,5%), высшего – 890 женщин (57,7%).

Доля студентов-женщин, обучавшихся в учреждениях высшего образования, на начало 2019/2020 учебного года составила 61,2%, магистрантов – 47%.

Источник: grodnonews.by

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