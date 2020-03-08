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На озере Полозерье перевернулась лодка с рыбаками: одного спасли, второго ищут

08.03.2020 09:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сообщение о двух тонущих рыбака на озере Полозерье возле деревни Сокорово, Бешенковичского района поступило 7 марта в 17.14, сообщает сайт МЧС. Одного спасателям удалось найти в 400 метрах от берега.


Фото: МЧС

Прибыв на место, спасатели обследовали береговую линию, и на расстоянии около 400 метров от берега, на отмели, обнаружили молодого мужчину. Его доставили на берег. Врачи госпитализировали мужчину в больницу с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».

Поиски второго мужчины, 1992 года рождения, жителя Минска, 8 марта продолжит маневрово-поисковая группа ОСВОД.

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщение о двух тонущих рыбака на озере Полозерье возле деревни Сокорово, Бешенковичского района поступило 7 марта в 17.14
 
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