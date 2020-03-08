Источник материала: Газета Авангард

Для кого-то быть счастливым – это заниматься любимым делом, для кого-то – возможность дарить любовь и заботу своим родным и близким или же быть успешным в карьере. А в чем заключается женское счастье учителя русского языка и литературы Недойской базовой школы Майи Галицкой, узнаем из первых уст.





– На первый взгляд кажется, что ответить на этот вопрос просто, но счастье – понятие многогранное и состоит из нескольких составляющих. Я чувствую себя счастливой, зная, что у меня есть место, где меня любят и ждут. Это место – мой дом, где любовью и заботой меня окружает супруг Александр. Он не просто спутник жизни, но и родственная душа. Еще у меня есть мои кошки, которых просто обожаю. Мое женское счастье и в том, что все, о чем когда-то мечтала, осуществилось, – делится Майя Александровна.

Несмотря на внешнюю хрупкость, наша героиня – человек сильный и целеустремленный. Благодаря этим качествам она многого добилась. Еще в детстве полюбила литературу, а в 14 написала свой первый рассказ.

20 лет Майя Галицкая обучает ребятишек русскому языку и литературе. За эти годы реализовалась в профессии. За ее плечами участие в многочисленных республиканских и международных литературных и творческих конкурсах и фестивалях, победителем которых она неоднократно становилась. Ее произведения печатались на страницах различных газет и журналов. Она тонко чувствует слово, виртуозно используя изобразительно-выразительные возможности русского языка. А еще от вышитых ею картин невозможно отвести взгляд. Кроме того, Майя Александровна отлично вяжет и занимается бисероплетением, а еще поет, освоила восточные танцы. Одним словом, человек она творческий и увлеченный, но все же самой большой своей страстью считает прозу.

– В моем творчестве есть место и поэзии, но стихи пишу редко, в основном, когда есть эмоциональный всплеск. Вдохновение черпаю из обыденных вещей и событий, нас окружающих, – отмечает наша героиня. – Самый строгий и первый критик моих произведений, конечно же, супруг, мнением которого я очень дорожу. Безусловно, считаю себя счастливым человеком, ведь у меня есть возможность для самореализации и развития посредством творчества. У меня много планов, которые нужно воплотить в жизнь. Мечтаю издать свой сборник произведений.

Невольно пришло в голову высказывание Роя Гудмана: «Счастье – это не пункт назначения, а манера путешествовать». Путь к женскому счастью Майи Галицкой яркий и насыщенный. Очень хочется, чтобы ее творческая звезда как можно дольше горела на литературном небосклоне.

Ольга ЧЕРНЯКОВА