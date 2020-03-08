Лучшие по профессии — 2019: работник общепита Жанна Аникеева

Источник материала: Радзiма





«Главное в моей работе — уметь общаться с людьми, ладить с ними, в каком бы настроении и состоянии они ни были, по какому бы поводу к нам ни пришли, — говорит бармен-официант кафе «Маладосць» Жанна Аникеева. — А всему остальному — сервировке, подаче блюд и напитков — научиться и быстрее, и проще». С людьми она работала с самого начала своей трудовой биографии, с 1983 года, когда после окончания Могилёвского кооперативного училища стала продавцом — сначала в сельмаге в Городке, затем в «молочном» в Глуске, заведовала универсамом «Спутник», работала в других магазинах, в 2005 году оставила сферу торговли и перешла в сферу общепита, но всё в своем же Глусском райпо. «Когда предложили работу в кафе, — вспоминает Жанна Евгеньевна, — я сначала волновалась: получится ли у меня, ведь работа буфетчика в кафе отличается от работы продавца в магазине. Но потихоньку вникала, училась на месте, и всё пошло. Привыкла, работаю здесь уже лет пятнадцать. Я понимаю, что, если гостю у нас в кафе понравится, он придет сюда еще, поэтому стараюсь быть внимательной, кому-то улыбнуться, с кем-то порадоваться, кому-то посочувствовать. Важно и то, что у меня опытная и надежная напарница Галина Николаевна, хорошие девчата-официанты, повара, в целом коллектив дружный, каждый делает своё и все вместе одно дело. Так и работаем».

Работают действительно хорошо, объем розничного товарооборота на одного работника составил 90,8 тысячи рублей, а темп роста товарооборота за год превысил 117 процентов. Добавьте к этим цифрам умение рационально организовывать свое рабочее время, быстро и эффективно решать возникающие производственные проблемы, честность, порядочность и авторитет в коллективе — именно так о Жанне Аникеевой отзывается руководство Глусского райпо, и станет понятно, что не зря она признана лучшим работником общественного питания по итогам работы за 2019 год. А еще лучше — зайдите в кафе, поговорите, пообщайтесь с ней сами и убедитесь, что действительно не зря.