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Парень арендовал жилье, пересдал его и взял предоплату, но в квартиры людей не пустил

09.03.2020 12:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гомельчанин арендовал квартиры в Минске на несколько дней и сам стал их сдавать. Правда, залог и предоплату брал, но в квартиру арендаторов не пускал. Незадолго до этого он присвоил чужие биткоины, теперь его обвиняют в мошенничестве. Подробности расследования сообщает Следственный комитет.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В мошенничестве обвиняют 26-летнего жителя Гомеля, Следственный комитет уже завершил расследование.

В ноябре 2019 года гомельчанин арендовал на несколько дней две квартиры в столице. Потом вывесил объявления в интернете, что сдает их на длительных срок. Указал цену ниже рыночной.

Мужчина показывал квартиры потенциальным арендаторам и говорил, что спрос большой. Арендаторам предлагал внести задаток или плату за месяц вперед (или несколько) — так они могли получить преимущество. Обвиняемый составлял договор о получении денег. Потом под разными предлогами просил подождать ключей и заезда, а позже переставал выходить на связь. Арендаторы обратились в милицию.

Следствие установило и другой эпизод. В прошлом сентябре обвиняемый разместил в интернете объявление, что дает деньги в долг под залог. На объявление отозвался 25-летний парень. Он занял 1,5 тысячи долларов США под залог биткоинов. Молодые люди заключили договор — обвиняемый обещал вернуть потерпевшему криптовалюту после возврата долга, но оставил себе.

По данным следствия, осенью 2019 года гомельчанин завладел деньгами 16 человек — речь идет о сумме больше восьми тысяч рублей. Его действия квалифицировали как мошенничество, совершенное повторное (ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Он под стражей. Уголовное дело передали прокурору и направят в суд.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Гомельчанин арендовал квартиры в Минске на несколько дней и сам стал их сдавать. Правда, залог и предоплату брал, но в квартиру арендаторов не пускал. Незадолго до...
 
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