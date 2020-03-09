Верующие собрали 52 000 подписей против пропаганды ЛГБТ - к ней отнесли и семинары по гендерному равенству

Источник материала: Tut.by

Верующие Беларуси собрали 52 тысячи подписей под коллективным обращением с требованием ввести закон, который бы ограничил ЛГБТ-пропаганду в отношении детей и молодежи. Сейчас их направляют в Администрацию президента и ждут реакции от Александра Лукашенко, рассказал на пресс-конференции Владислав Волохович, директор благотворительного фонда «Открытые сердца», инициировавшего сбор подписей.



ЛГБТ-флаг на посольстве Великобритании Владислав Волохович считает пропагандой гомосексуализма. Семинары по гендерному равенству — тоже. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Это не инициатива против кого-либо. Это инициатива за традиционные семейные ценности, — отметил в начале встречи Владислав Волохович. — Этой инициативой мы защищаем наших детей. Мы ставим границу, за которую идти дальше нельзя.

Подписи собирались в сентябре-ноябре 2019 года. Их сбор инициировал благотворительный фонд «Открытые сердца». Позже к процессу подключились католические приходы, а затем и православные.

— По итогам сбора подписей стало ясно, что белорусы разделяют нашу инициативу, — говорит Владислав Волохович. — По благословению архиепископа стали подключаться и католические приходы. Затем подключилась и православная церковь.

Подписи, рассказывает Владислав Волохович, ставили «практикующие католики», «практикующие православные верующие», а также «неравнодушные белорусы, к которым можно подойти на улице и спросить: „Ты за то, чтобы защитить наших детей от пропаганды гомосексуализма?“»

Но первое, что нужно сделать, говорит Владислав Волохович, — определиться с терминами.

— Каждый понимает традиционные ценности по-своему. Для кого-то это брак мужчины и женщины, для кого-то — сожительство. Чтобы исключить недопонимание, нам нужна программа, где было бы прописано, что это целомудрие до брака, верность в браке, многодетность, открытость к рождению каждого ребенка. Чтобы мы понимали, на какой платформе мы стоим.

В обращении к президенту есть пункт, в котором содержится просьба ввести уголовную ответственность «за пропаганду и публичную демонстрацию гомосексуализма в отношении детей и молодежи».

Каким именно может быть наказание, должны определить законодатели. У общественной инициативы конкретных предложений на этот счет нет.

— Мы не говорим о возращении статьи о мужеложстве, — подчеркнул Владислав Волохович. — Мы говорим про развращение наших детей пропагандой гомосексуализма.

В качестве примеров, что может считаться пропагандой гомосексуализма, Владислав Волохович назвал ЛГБТ-флаг на здании посольства Великобритании, выставку в БНТУ, проведенную в 2018 году, «когда в одном помещении был детский театр и проходило выступление открытого гея». В числе прочих Владислав Волохович отметил фестиваль квир-культуры Dotyk и семинары по гендерному равенству.



Тадеуш Кондрусевич. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича, сбор подписей стал «крыкам сэрца і душы бацькоў, якія клапоцяцца пра выхаванне сваіх дзяцей».

— Касцёл падтрымаў ініцыятыву, бо ён адпавядае вучэнню Хрыста.

По мнению митрополита, костел должен считывать знаки и вызовы времени и на них отвечать. Но Божий закон остается Божим законом, его изменить нельзя, говорит Тадеуш Кондрусевич.

— І мы апіраемся на яго. Да гэтага пытання трэба падыходзіць з пункту гледжання Бібліі. На збор подпісаў трэба глядзець не як на тое, што мы супраць чагосьці. Мы за абарону дзяцей і моладзі ад прапаганды гомасэксуалізма.

Также Тадеуш Кондрусевич рассказал, как он относится к гомосексуалам.

— Гэта мае браты і сёстры. Я павінен адносіцца да іх з павагай, і я адношуся да іх з павагай. Касцёл ніколі не выступаў за тое, каб кагосьці пераследаваць. Але тут ёсць грэх, з якім мы не можам пагадзіцца. Ніхто не выганяе з касцёлу чалавека з нетрадыцыйнай сэксуальнай арыентацыяй. Але мы не можам ухваляць грэх, калі ён яго здзяйсняе.