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34 новорожденных появилось в семьях жителей Пинского района в феврале
09.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В десяти семьях жителей района появился первенец, вторым ребенком пополнилось восемь семей, третий ребенок родился в 13 семьях, четвертый, пятый, шестой – по одной семье.
Кстати, в минувшем году в Пинском районе в лидерах были девочки: из
Наибольшее количество детей родилось в Оснежицком сельсовете – 7, Пинковичском – 4, Городищенском, Парохонском, Плещицком, Молотковичском, Лыщенском в феврале родилось по 3 ребенка.
В феврале в Пинском районе было зарегистрировано 16 браков, в красивые даты 2 и 22 февраля брак зарегистрировали 5 пар молодоженов.
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> В Пинском районе в феврале 2020 года зарегистрировано 34 новорожденных, из них 18 мальчиков и 16 девочек. Такие данные корреспонденту pinsknews.by сообщили в районном...
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