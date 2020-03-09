34 новорожденных появилось в семьях жителей Пинского района в феврале

Источник материала: Полесская правда



В Пинском районе в феврале 2020 года зарегистрировано 34 новорожденных, из них 18 мальчиков и 16 девочек. Такие данные корреспонденту pinsknews.by сообщили в районном отделе загс.

В десяти семьях жителей района появился первенец, вторым ребенком пополнилось восемь семей, третий ребенок родился в 13 семьях, четвертый, пятый, шестой – по одной семье.

Кстати, в минувшем году в Пинском районе в лидерах были девочки: из зарегистрированых 335 новорожденных на свет появилось 183 девочки и 152 мальчика. И если в прошлом году мальчиков чаще всего называли Артемом, Александром и Иваном, а девочек – Ксенией, Анастасией и Анной, то в феврале предпочтения родителей в выборе имен поменялись. Так, наиболее популярными именами февраля стали:

для девочек – Алина, Ксения, Ульяна – по 2. Анастасия, Василиса, Ева, Надежда, Виктория, Валерия – по 1,

для мальчиков – Михаил – 3, Дмитрий, Егор, Тимофей – по 2. Иван, Виктор, Доминик, Владислав, Никита, Кирилл, Ярослав, Роман – по 1.

Наибольшее количество детей родилось в Оснежицком сельсовете – 7, Пинковичском – 4, Городищенском, Парохонском, Плещицком, Молотковичском, Лыщенском в феврале родилось по 3 ребенка.

В феврале в Пинском районе было зарегистрировано 16 браков, в красивые даты 2 и 22 февраля брак зарегистрировали 5 пар молодоженов.