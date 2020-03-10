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Лучшие по профессии — 2019: водитель лесовоза Сергей Сташевский

10.03.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Лучшие по профессии — 2019: водитель лесовоза Сергей Сташевский
Водитель — это не просто крутить баранку, наматывать на спидометр километры серой ленты дороги. И неправда, что осторожным нужно быть только когда людей, а не дрова везешь. Дрова дровами, а вот МАЗ, груженный лесом, нужно действительно вести осторожно, я бы даже сказала виртуозно. Но сначала этот лес на этот МАЗ прямо в лесу нужно загрузить, уложить оптимальное его количество максимально точно, с соблюдением всех норм и правил безопасности. А для этого нужно уметь управлять манипулятором, что совсем непросто, во всяком случае, получается не у всех. У Сергея Сташевского получается, причем ему удается совместить высокие темпы с высоким качеством работы. Работает Сергей Сергеевич водителем автомобиля (на вывозке леса) 2-го класса ремонтно-механической мастерской ГЛХУ «Глусский лесхоз», и по итогам работы за 2019 год он признан лучшим работником промышленного предприятия Глусского района. Объем вывозки и погрузки древесины в вагоны в минувшем году составил 21 102 кубометра, грузооборот превысил 111 процентов к плану, за год Сергей Сташевский выполнил 196,7 нормы, а это 112,4 процента к плану. А еще при оценке его работы в расчет брался расход топлива на метр кубический вывозки, погрузки и разгрузки. Неспециалистам эти цифры вряд ли что-то скажут, сам же водитель говорит, что работать эффективно у него получается, потому что работа эта ему нравится. Впрочем, причину и следствие здесь запросто можно поменять местами: получается — потому что нравится, нравится — потому что получается. Добавьте сюда чувство ответственности, добросовестное выполнение обязанностей, нацеленность на результат — как поработаешь, столько и заработаешь. Поэтому водитель Сташевский не считается со временем, если надо — выезжает раньше, чтобы успеть забрать лес, возвращается позже, чтобы доставить груз до пункта назначения, а если надо — то и загрузить его в вагоны. Возит и на станцию в Ратмировичи, и в Бобруйск на «Фандок», в прошлом году часто работал в Лоеве, где глусчане вырезали сухой лес. Словом, человек он мобильный, легкий на подъем, как и положено водителю. А еще — простой в общении, тактичный и уравновешенный, к решению различных производственных ситуаций подходит взвешенно, отмечено в характеристике, которую дали в Глусском лесхозе своему работнику Сташевскому С. С.   

 
 
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Водитель — это не просто крутить баранку, наматывать на спидометр километры серой ленты дороги. И неправда, что осторожным нужно быть только когда людей, а не...
 
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