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Стало известно, по какой цене Пинский лесхоз продаёт березовый сок

10.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Стало известно, по какой цене Пинский лесхоз продаёт березовый сок
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ГЛХУ «Пинский лесхоз», специалисты лесхоза приступили к заготовке и реализации березового сока. Цена литра березового сока составляет 17 копеек при заготовке на лесосеке в лесничествах, куда нужно обратиться заранее по телефонам:

  • +375 (165) 67-15-81, 67-49-66 (Житновичское лесничество);
  • +375 (165) 38-92-51, 38-91-33 (Молотковичское лесничество).

В лесхозе отметили, что жители района могут заготавливать березовый сок для личных нужд и самостоятельно. Но при этом есть несколько условий. Для начала необходимо обратиться в ближайшее лесничество для указания участков, предназначенных для заготовки сока, проведения инструктажа о правилах подсочки.

– А сам процесс самостоятельной заготовки березового сока должен проходить под контролем работников лесной охраны во избежание нарушения технологии подсочки, – подчеркнули в Пинском лесхозе и добавили, что за незаконную заготовку сока виновные будут привлекаться к административной ответственности по статье 15.26 ч. 1, ч. 2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

За данное правонарушение предусмотрено наложение штрафа до 20 базовых величин на физическое лицо, а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин.

 
 
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