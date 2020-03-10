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Стало известно, по какой цене Пинский лесхоз продаёт березовый сок
10.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В лесхозе отметили, что жители района могут заготавливать березовый сок для личных нужд и самостоятельно. Но при этом есть несколько условий. Для начала необходимо обратиться в ближайшее лесничество для указания участков, предназначенных для заготовки сока, проведения инструктажа о правилах подсочки.
За данное правонарушение предусмотрено наложение штрафа до 20 базовых величин на физическое лицо, а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин.
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> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ГЛХУ «Пинский лесхоз», специалисты лесхоза приступили к заготовке и реализации березового сока. Цена литра березового...
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