Стало известно, по какой цене Пинский лесхоз продаёт березовый сок

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ГЛХУ «Пинский лесхоз», специалисты лесхоза приступили к заготовке и реализации березового сока. Цена литра березового сока составляет 17 копеек при заготовке на лесосеке в лесничествах, куда нужно обратиться заранее по телефонам:

+375 (165) 67-15-81, 67-49-66 (Житновичское лесничество);

(Житновичское лесничество); +375 (165) 38-92-51, 38-91-33 (Молотковичское лесничество).

В лесхозе отметили, что жители района могут заготавливать березовый сок для личных нужд и самостоятельно. Но при этом есть несколько условий. Для начала необходимо обратиться в ближайшее лесничество для указания участков, предназначенных для заготовки сока, проведения инструктажа о правилах подсочки.

– А сам процесс самостоятельной заготовки березового сока должен проходить под контролем работников лесной охраны во избежание нарушения технологии подсочки, – подчеркнули в Пинском лесхозе и добавили, что за незаконную заготовку сока виновные будут привлекаться к административной ответственности по статье 15.26 ч. 1, ч. 2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

За данное правонарушение предусмотрено наложение штрафа до 20 базовых величин на физическое лицо, а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин.