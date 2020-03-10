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Узнали, что ждет памятник Ленину в Могилеве, на ремонт которого собираются потратить бюджетных 160 тысяч

10.03.2020 15:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помните, мы рассказывали, что на ремонт памятника Ленину на одноименной площади в Могилеве потратят более 160 тысяч рублей из городского бюджета? TUT.BY узнал, на что именно пойдут деньги. Кстати, организацию, которая выполнит капремонт, все еще ищут — идет процедура госзакупки.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Саму фигуру вождя 4,5 метра в высоту ремонт особенно не коснется. По результатам экспертизы, ее нужно просто помыть и покрыть бесцветным лаком по металлу определенной фирмы в 3 слоя, рассказали TUT.BY в управлении коммунальных предприятий.

А вот над постаментом нужно будет поработать. По заключению тоq же экспертизы, все гранитные плиты, которым облицованы постамент и ступени, нужно будет снять, цементную стяжку под ними — тоже. Стяжку положат новую, а плиты из лабрадорита на нее — старые. За исключением тех, которые нужно заменить из-за деформации.

Начать ремонт памятника Ленину в Могилеве планировали в конце февраля, а завершить к 22 апреля, то есть к празднованию 150-летия Владимира Ленина. Но планы изменились: до начала апреля организаторы закупки будут только собирать предложения от подрядчиков.

На площади Ленина памятник Владимиру Ильичу установили в 1957 году. Автор работы — бакинский скульптор П. Сабсай, а постамента и трибуны — белорусский архитектор В. Волчек.

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Теги: Могилев
 
 
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Кто будет ремонтировать памятник перед зданием облисполкома, пока не известно - ищут подрядчика.
 
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