Хакеры атаковали пользователей MasterCard

Источник материала: Газета Авангард

Специалисты по кибербезопасности из компании ESET заявили о том, что обнаружили новую фишинговую атаку киберпреступников.

На этот раз хакеры взяли на прицел пользователей платёжной системы MasterCard.





Своим жертвам мошенники отправляют уведомление о необходимости произвести обновление.

Параллельно, в этом же сообщении, они предупреждают жертву о внедрении новой системы безопасности.

В связи с этим жертву просят после обновления пройти процедуру перерегистрации, так как не исключено отключение существующих аккаунтов.

В тексте сообщения находится ссылка, которая направляет жертву на фишинговый сайт.

Там пользователь заполняет стандартные формы и вводит персональные данные, логин, пароль и другую необходимую для доступа к счету информацию.

Эксперты утверждают, что мошенники имитируют процесс верификации лица, но при этом даже отправляют жертве код.

В результате злоумышленники получают все необходимые сведения для получения доступа к счетам жертв.

Эксперты ESET настоятельно рекомендуют обращать внимание на адрес электронной почты отправителя.

Как правило, мошенники используют почтовый сервер, не совпадающий ни с одним из официальных адресов MasterCard.

Фото: Pixabay