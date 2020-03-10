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Невестка набрала кредитов по копии паспорта свекра. Теперь ответит за мошенничество
10.03.2020 17:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жительница Орши брала товары в кредит по копии паспорта свекра. Она оформила онлайн-займы на почти 2,5 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело за мошенничество,
Пенсионер приехал в гости к сыну с невесткой. Они уговорили мужчину оформить в банке заем на свое имя для покупки бытовой техники. Обещали, что платить будут сами.
Но вскоре мужчина стал получать долговые претензии от нескольких лизинговых компаний. Обратился в милицию.
Выяснилось, что после оформления кредита у 33-летней невестки осталась копия паспорта свекра. Женщина использовала дубликат при заключении договоров на покупку разных товаров. За счет свекра она купила бытовую технику, душевую кабину, посуду — на сумму около 2,5 тысячи рублей. Ежемесячные платежи она не гасила.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество.
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Она оформила онлайн-займы на почти 2,5 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.
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