Уважаемые пассажиры! Не становитесь легкой добычей преступников!

Источник материала: Единство

Напоминаем:

- Внимательно относитесь к случайным попутчикам, пытающимся войти к вам в доверие или предлагающим распить спиртные напитки. С целью совершения преступных действий мошенники могут подсыпать снотворное или психотропное вещество в алкоголь и другие напитки.

- Не откликайтесь на сомнительные просьбы передать посылки или прочие предметы неизвестным лицам в другом населенном пункте. В них могут оказаться наркотики и другие запрещенные в гражданском обороте вещества и предметы.

- Не оставляйте личные вещи без присмотра во время ожидания поезда, стоянок, посещения вагона-ресторана и других мест, не доверяйте их случайным знакомым и попутчикам. Перед прибытием на конечный пункт проверьте наличие своих вещей, а при выходе из вагона старайтесь не оставлять в купе багаж даже на короткое время.

Не выкладывайте в легкодоступном месте на виду других людей документы, деньги, телефоны и другие ценные вещи.

- Не кладите все денежные средства в одно место. Деньги для мелких расходов держите отдельно от крупной суммы.

- В ночное время не забывайте закрывать купе на замок-секретку.

- Ограничьте использование мобильного телефона и других электронных устройств во время поездки. Полностью зарядите устройство перед поездкой. При использовании общедоступных розеток для подзарядки не оставляйте эти устройства без присмотра.

- В пригородных поездах в вечернее и ночное время располагайтесь в хорошо освещенных вагонах, в которых есть пассажиры, или в головном вагоне состава, где в случае опасности вы сможете обратиться за помощью к машинисту.

- Не употребляйте во время поездки алкоголь – под его воздействием вы рискуете заснуть, и тогда ваше имущество может стать легкой добычей.

- Не оставляйте детей без присмотра, это может привести к трагическим последствиям.

- Не переходите железнодорожные пути в неустановленных местах.

- При обнаружении бесхозных вещей, предметов не прикасайтесь к ним, а незамедлительно сообщите об этом сотруднику милиции, проводнику вагона, билетному кассиру или другому работнику транспорта.

Если в отношении вас все же совершено противоправное действие:

- Незамедлительно сообщите о происшествии в оперативно-дежурную службу милиции на вокзале либо наряду, сопровождающему поезд.

- По пути следования поезда при отсутствии транспортной милиции через проводника сообщите о случившемся начальнику поезда, который на ближайшей станции вызовет сотрудников ОВД или ОВДТ.

- Воспользуйтесь мобильным телефоном – вызов экстренных служб, в т.ч. «102», осуществляется бесплатно.

- Запишите данные, адреса и телефоны свидетелей, если они до прибытия сотрудников транспортной милиции выходят из поезда.

- Обнаружив кражу или другое преступление, постарайтесь не уничтожить его следы, в первую очередь, пальцев рук, а также обстановку на месте его совершения.

Отдел охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Борисовского РУВД