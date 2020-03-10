«Средство от нервов» обошлось слишком дорого

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В судебном заседании было установлено, что августе прошлого года в одну из аптек г. Борисова обратился гражданин В., представивший рецепт на приобретение 28 капсул лекарственного средства «Прегабалин». Мужчина пояснил, что указанный рецепт нашел прямо на пороге поликлиники. Он слышал, что данный препарат обладает обезболивающим действием, снимает напряжение и успокаивает нервную систему. Так как рецепт содержал все необходимые подписи и печати, а отметок о том, что лекарственные средства по нему уже приобретались, не было, решил воспользоваться рецептом и приобрести таблетки для себя. В аптеке никаких вопросов не возникло, и ему отпустили две упаковки препарата.

Фармацевт, отпускавшая лекарственное средство, пояснила, что рецепт был выписан на мужчину 60 лет, и хотя В. был значительно моложе, никаких подозрений у нее возникло, так как часто лекарство покупает кто-либо из родственников.

Вместе с тем, у сотрудников РУВД личность гражданина В. вызвала подозрение, так как ранее он попадал в поле зрения правоохранительных органов и привлекался к уголовной ответственности за употребление наркотических средств. Рецепт был изъят из аптеки, проведенные экспертизы показали, что оттиски штампов на рецепте нанесены рельефным клише, а подписи от имени В. и врача, его выписавшего, им не принадлежат.

Приговором суда В. признан виновным в использовании заведомо подложного документа, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1ст.380 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, на основании которой ему назначено наказание в виде штрафа в размере 80 базовый величин (2 160 рублей). Кроме того, в соответствии с ч.1 ст.107 УК к В. применены принудительные меры безопасности и лечения от наркомании.

С учетом того, что стоимость двух упаковок лекарственного средства «Прегабалин» в аптеке составляет всего 48,41руб., «средство от нервов» обошлось гражданинуну В. уж очень дорого.

И. ЛАДИК, заместитель прокурора Борисовского района советник юстиции