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В Дубровенском районе во время пожара погиб хозяин дома

12.03.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровенском районе во время пожара погиб хозяин дома

12 марта 2020 г. в 04.40 поступило сообщение о пожаре дома в агрогородке Россасно Дубровенского района.
По прибытии к месту вызова наблюдалось открытое горение дома, обрушение кровли, потолочного перекрытия.
Хозяин, 1963 года рождения проживал один. На момент возникновения пожара находился в доме.
Работниками МЧС в составе звена газодымозащитной службой под слоем обрушившихся конструкций в жилой комнате на полу обнаружен труп хозяина дома.

В Дубровенском районе во время пожара погиб хозяин дома


В Дубровенском районе во время пожара погиб хозяин дома


В Дубровенском районе во время пожара погиб хозяин дома

Рассматриваемые версии пожара: неосторожное обращение с огнем при курении; нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств; поджог.

Уважаемые жители Дубровенщины, на территории нашего района с начала года уже произошло 4 пожара, на двух из которых погибло два человека .

Работники МЧС просят использовать только безопасное в эксплуатации печное и электрооборудование, а также исключить курение в своем домовладении.
Для того чтобы пожар не застал врасплох в ночное время, настоятельно рекомендуем установить в каждой жилой комнате автономный пожарный извещатель, который на ранней стадии пожара подаст мощный звуковой сигнал и предупредит об опасности и тем самым спасет не только жизнь, но и ваше имущество.
Александр БЕЛКИН, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Дубровенского РОЧС.

 
 
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12 марта 2020 г. в 04.40 поступило сообщение о пожаре дома в агрогородке Россасно Дубровенского района. По прибытии к месту
 
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