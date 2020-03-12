В Дубровенском районе во время пожара погиб хозяин дома

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





12 марта 2020 г. в 04.40 поступило сообщение о пожаре дома в агрогородке Россасно Дубровенского района.

По прибытии к месту вызова наблюдалось открытое горение дома, обрушение кровли, потолочного перекрытия.

Хозяин, 1963 года рождения проживал один. На момент возникновения пожара находился в доме.

Работниками МЧС в составе звена газодымозащитной службой под слоем обрушившихся конструкций в жилой комнате на полу обнаружен труп хозяина дома.



















Рассматриваемые версии пожара: неосторожное обращение с огнем при курении; нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств; поджог.

Уважаемые жители Дубровенщины, на территории нашего района с начала года уже произошло 4 пожара, на двух из которых погибло два человека .

Работники МЧС просят использовать только безопасное в эксплуатации печное и электрооборудование, а также исключить курение в своем домовладении.

Для того чтобы пожар не застал врасплох в ночное время, настоятельно рекомендуем установить в каждой жилой комнате автономный пожарный извещатель, который на ранней стадии пожара подаст мощный звуковой сигнал и предупредит об опасности и тем самым спасет не только жизнь, но и ваше имущество.

Александр БЕЛКИН, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Дубровенского РОЧС.