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«Чувствую рукой - в ней дротик с ядом». В Лунинце коммунальники убили домашнего щенка, хозяйка пошла в милицию

12.03.2020 12:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заявление с требованием провести проверку по факту гибели домашнего животного подала в милицию жительница Лунинца Татьяна Колб, сообщает «Медиа-Полесье».

Осторожно! Фото погибшего животного


О том, как коммунальники убили собаку на улице Скорины у дома 17, рассказали ее хозяева.

— 10 марта около 15.00 я вернулась с похорон, — рассказывает Татьяна. — Герда — так звали нашу собаку, — была привязана у гаража. Вообще она у нас в доме жила, в одной из комнат. А как потеплело, стали привязывать на улице, чтобы на воздухе побегала. Отвязывали, когда во дворе был кто-то из нас, чтобы Герде было больше свободы, чтобы с детьми поиграла. Так было и в этот день. Отвязала собаку и вошла в дом, чтобы переодеть детей. Буквально через минуту услышала, как по улице проехала машина, и тут же — визг. Выскочила во двор, думала, Герда попала под машину. Собака бежит ко мне навстречу, визжит, бросается на грудь. Я не могу понять, в чем дело. Провожу рукой по шерсти на спине и чувствую — что-то торчит. Оказалось, это дротик, которыми коммунальники умерщвляют животных.

Татьяна с криками бросилась за машиной. Автомобиль развернулся, подъехал к дому, остановился. В салоне находилось три человека.

— Я кричала: «Что же вы делаете? Собака в ошейнике, около дома, зачем вы в нее стреляли?» — рассказывает Татьяна. — Просила помочь, сделать что-нибудь, отвезти Герду в ветлечебницу.

Все это слышали и видели дети — пятилетний Матвей и трехлетний Максим. Поначалу они наблюдали за происходящим через окошко, затем выбежали на улицу вслед за мамой.

В ветлечебницу Татьяну с Гердой на руках повез сосед. Он также видел и слышал все, что произошло.

— Пока ехали, Герда скулила, лизала мне руки, в глазах ее были слезы, — говорит Татьяна. — Ветврачи делали все, что могли. Около часа пытались спасти собаку. К сожалению, сделать этого не удалось.

— Дротик попал прямо в позвоночник, — добавляет Василий Колб. — Стреляли прицельно, с близкого расстояния. И собака не убегала, не пряталась. Она ведь не боялась людей.

Василий рассказывает, что Герда появилась в семье в декабре прошлого года совсем маленькой. Погибла она практически щенком — в три с половиной месяца.

— Собаке сделали все необходимые прививки, оформили паспорт, — говорит Василий. — Я сам ухаживал за ней, мыл, гулял. Дети ее очень любили. Мы не говорим им, что Герда умерла, мальчики думают, что она на лечении в ветлечебнице.

Татьяна до сих пор не может прийти в себя от пережитого стресса. Говорит, что собирается на прием к психологу. Дети в тот злополучный вечер все время плакали, ночью не могли уснуть. И сейчас постоянно спрашивают про собаку, видно, что не могут забыть произошедшее.


Татьяна подала заявление в милицию.

— Убийство Герды не должно сойти с рук тем, кто это сделал, — говорит она.

А сейчас собирается подавать еще одно, — за оскорбление на коммунальников.

Василий в день случившегося был в отъезде. Как только позвонила жена и рассказала о гибели Герды, позвонил директору ЖКХ.

— Георгий Шпаковский сказал, что разберется в произошедшем, — рассказывает хозяин убитого лабрадора. — Также говорил, что если собака находится на улице, это уже безнадзорная собака. Но ведь Герда была в ошейнике, у калитки! Да по ней видно, что она домашняя, ухоженная!

Супруги Колб намерены обращаться во все инстанции, чтобы привлечь виновников жестокой смерти собаки к ответственности.

— К тому же, — говорят они, — наш случай — не единичный: в Лунинце подобным образом гибнут домашние животные.

Напомним, представитель Министерства ЖКХ Андрей Ромашко, комментируя случаи отлова и немедленного убийства бродячих животных, подчеркнул, что ни в каком документе не прописано такое требование: «Убивать их не должны. Нам известно о таких фактах, и это ненормально. Тяжело проконтролировать, как это сегодня организовано на местах. Это такой человеческий фактор».

 
 
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«Дротик попал прямо в позвоночник. Стреляли прицельно, с близкого расстояния. И собака не убегала, не пряталась. Она ведь не боялась людей».
 
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