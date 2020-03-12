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За махинации с золотом в Могилеве и Витебске (может, не только) задержали «гастролера». Вас он не обманул?
12.03.2020 15:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
11 марта в Могилеве оперативники задержали 59-летнего жителя одной из стран Кавказа. Информацию о нем получили ранее из Витебска — там он уже отметился. Мужчина подозревается в мошенничестве,
По информации милиции, мужчина обманывал перекупщиков драгоценных металлов. Он приезжал в областные города буквально на пару часов и отправлялся на местный рынок. Там находил человека, которому предлагал по дешевке купить увесистую золотую цепочку. Вместе шли в пункт приема драгоценных металлов, где оценщик подтверждал качество изделия. После этого подозреваемый незаметно менял золото на дешевую подделку и вручал ее потерпевшему.
Пока известно, что на счету мужчины как минимум два подобных криминальных эпизода. Есть все основания полагать, что пострадавших может быть гораздо больше.
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За махинации с золотом в Могилеве и Витебске (может, не только) задержали «гастролера». Вас он не обманул?
11 марта в Могилеве оперативники задержали 59-летнего жителя одной из стран Кавказа. Информацию о нем получили ранее из Витебска - там он уже отметился.
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