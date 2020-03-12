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За махинации с золотом в Могилеве и Витебске (может, не только) задержали «гастролера». Вас он не обманул?

12.03.2020 15:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

11 марта в Могилеве оперативники задержали 59-летнего жителя одной из стран Кавказа. Информацию о нем получили ранее из Витебска — там он уже отметился. Мужчина подозревается в мошенничестве, сообщает МВД.

По информации милиции, мужчина обманывал перекупщиков драгоценных металлов. Он приезжал в областные города буквально на пару часов и отправлялся на местный рынок. Там находил человека, которому предлагал по дешевке купить увесистую золотую цепочку. Вместе шли в пункт приема драгоценных металлов, где оценщик подтверждал качество изделия. После этого подозреваемый незаметно менял золото на дешевую подделку и вручал ее потерпевшему.

Пока известно, что на счету мужчины как минимум два подобных криминальных эпизода. Есть все основания полагать, что пострадавших может быть гораздо больше.

Если вы стали жертвой мошенника, обратитесь на 102.

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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11 марта в Могилеве оперативники задержали 59-летнего жителя одной из стран Кавказа. Информацию о нем получили ранее из Витебска - там он уже отметился.
 
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