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В Пинске открывают обновлённый супермаркет «Санта». И вновь с подарками

12.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске открывают обновлённый супермаркет «Санта». И вновь с подарками
Брестская сеть «Санта» продолжает свое развитие в Пинске. На этот раз ритейлер откроет после модернизации супермаркет в микрорайоне Луги на улице Парковой, 146а. Произойдет это совсем скоро – 13 марта в 14 часов. На открытии обещают бесплатное мороженое, воздушные шары и праздничную программу.

 Магазин расположен через дорогу от Свято-Феодоровского собора и хорошо знаком местным жителям. Реконструкция супермаркета заняла несколько месяцев. Под торговый зал выделено свыше 240 «квадратов». Места хватило для привычных витрин и стеллажей с продуктами. Продуманы и широкие проходы, чтобы не пришлось тесниться в оживленное время. Фасад покрыт панелями в цвет неба с белой вывеской.

В магазине собрано около 4000 наименований товаров. Богатым будет выбор мясной и молочной продукции: на полках представят колбасы и сыры со всей страны. Покупателям также предложат десятки видов скандинавской рыбы и морепродуктов. Большое место займет зона фруктов и овощей.


В Пинске открывают обновлённый супермаркет «Санта». И вновь с подарками
В супермаркете организована собственная пекарня. В ней будут готовить хлеб и сладкую сдобу. Причем всё будет без замороженной основы – тесто станут замешивать вручную, чтобы добиться натурального вкуса.

На открытии устроят небольшой праздник. Покупателям раздадут 300 пачек бесплатного мороженого, а детям – ещё и воздушные шарики. Поднимать настроение будет ростовой медведь.

Обновлённый магазин «Санта» в Пинске
откроется 13 марта в 14 часов на улице Парковой, 146а.

Кстати, брестская сеть «Санта» входит в известный холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 150 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 7000 человек.

 
 
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> Брестская сеть «Санта» продолжает свое развитие в Пинске. На этот раз ритейлер откроет после модернизации супермаркет в микрорайоне Луги на улице Парковой, 146а....
 
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