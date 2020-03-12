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Караник рассказал про зарплаты медиков и ограничение массовых мероприятий

12.03.2020 15:39 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Проведение культурно-массовых мероприятий в стране нужно ограничить до того времени, пока станет понятна ситуация с коронавирусом в других странах.

Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник 12 марта журналистам после встречи с Александром Лукашенко.

Какие именно мероприятия будут считаться массовыми, министр не уточнил, отметив, что все зависит от каждого конкретного случая.

По его словам, в Беларуси ситуация полностью контролируется, принимаются профилактические меры. Их сложность зависит самочувствия инфицированных. Пациенты, у которых обнаружен вирус, чувствуют себя хорошо. Четыре из них уже вылечились. У новых зараженных заболевание протекает в легкой форме, и без тестов о нем не знали бы.

Караник отметил, что на встрече у президента поднимался вопрос оплаты труда медиков. Речь шла о выполнении поручения главы государства о сохранении зарплаты работников сферы здравоохранения на том уровне, который был до введения нового механизма оплаты труда.

Он напомнил, что новая система подразумевает не повышение зарплат, а новый подхд в расчетах.

«Следующим этапом мы будем повышать зарплату, чтобы к 2025 году обеспечить двукратный рост. Эти позиции сохраняются и сейчас. И это полностью поддержано», - сказал глава Минздрава.

Президент во время разговора отметил хорошую работу белорусских медиков и призвал не паниковать из-за ситуации с коронавирусом.

Напомним, в Беларуси зараженных коронавирусом достигло 12 человек. Во Всемирной организации здравоохранения ситуацию с коронавирусом назвали пандемией. Угроза глобального заболевания коронавирусом COVID-19 увеличивается с каждым днем.

 
 
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Проведение культурно-массовых мероприятий в стране нужно ограничить до того времени, пока станет понятна ситуация с коронавирусом в других странах.
 
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