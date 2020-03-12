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Караник рассказал про зарплаты медиков и ограничение массовых мероприятий
12.03.2020 15:39 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Проведение культурно-массовых мероприятий в стране нужно ограничить до того времени, пока станет понятна ситуация с коронавирусом в других странах.
Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник 12 марта журналистам после
Какие именно мероприятия будут считаться массовыми, министр не уточнил, отметив, что все зависит от каждого конкретного случая.
По его словам, в Беларуси ситуация полностью контролируется, принимаются профилактические меры. Их сложность зависит самочувствия инфицированных. Пациенты, у которых обнаружен вирус, чувствуют себя хорошо. Четыре из них уже вылечились. У новых зараженных заболевание протекает в легкой форме, и без тестов о нем не знали бы.
Караник отметил, что на встрече у президента поднимался вопрос оплаты труда медиков. Речь шла о выполнении поручения главы государства о сохранении зарплаты работников сферы здравоохранения на том уровне, который был до введения нового механизма оплаты труда.
Он напомнил, что новая система подразумевает не повышение зарплат, а новый подхд в расчетах.
«Следующим этапом мы будем повышать зарплату, чтобы к 2025 году обеспечить двукратный рост. Эти позиции сохраняются и сейчас. И это полностью поддержано», - сказал глава Минздрава.
Президент во время разговора отметил хорошую работу белорусских медиков и призвал не паниковать из-за ситуации с коронавирусом.
Напомним, в Беларуси зараженных коронавирусом
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Проведение культурно-массовых мероприятий в стране нужно ограничить до того времени, пока станет понятна ситуация с коронавирусом в других странах.
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