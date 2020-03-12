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«Двойной наезд». УСК по Минской области установлены обстоятельства смертельного ДТП

12.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Согласно материалам уголовного дела, вечером 8 сентября прошлого года в темное время суток 39-летний водитель микроавтобуса Volkswagen и 40-летний водитель легкового автомобиля Mazda двигались по автодороге «Минск-Могилев» в направлении столицы. Приближаясь к обозначенному дорожными знаками и горизонтальной дорожной разметкой к нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному на 37-ом км М4 вблизи остановочного пункта «Верхлес» Червенского района, двигавшийся в левой полосе водитель микроавтобуса совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть. Сразу после этого на мужчину совершен наезд легковым автомобилем Mazda, который двигался в крайней правой полосе в том же направлении. От полученных телесных повреждений 37-летний местный житель скончался на месте происшествия.

С целью детального установления обстоятельств произошедшего проведены осмотры места происшествия, следственные эксперименты, допросы участников и свидетелей, получены заключения проведенных УГКСЭ по Минской области автотехнических, судебно-медицинских экспертиз. Согласно заключению эксперта все телесные повреждения, причиненные пешеходу в результате наездов, носят прижизненный характер и составляют единую тяжелую травму головы, туловища, конечностей, приведшие к развитию шока, явившегося непосредственной причиной смерти.

Расследованием установлено, что водитель Volkswagen, двигаясь со скоростью около 90 км/ч по М4, при подъезде к пешеходному переходу не принял мер к снижению скорости, которая позволила бы уступить дорогу пешеходу.

Причиной переезда пешехода автомобилем Mazda, по мнению следователей, явилось то, что водитель при подъезде к пешеходному переходу неверно избрал скорость движения с учетом обзорности, ограниченной движущимся впереди автомобилем, что не позволило своевременно применить меры к торможению и избежать наезда.

Таким образом, анализ собранных следователями доказательств показал, что нарушения требований правил дорожного движения обоими водителями находятся в прямой причинной связи с наступившими тяжкими последствиями.

Обоим водителям предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса. К ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

Фото  с сайта https://sk.gov.by

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Следственным управлением УСК по Минской области установлены обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пешеход погиб после наезда...
 
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