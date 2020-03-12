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«Люди остались без воды». Жители «элитной деревни» под Брестом несколько месяцев живут без водопровода

12.03.2020 16:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители деревни Шебрин Брестского района несколько месяцев живут без воды в водопроводе. Об этом они сообщили на горячую линию TUT.BY.


Фото: photo.bymedia.net

Деревня Шебрин — в семи километрах от Бреста, на берегу реки Мухавец. В последние годы поселок пользуется популярностью у состоятельных брестчан. Горожане выкупают в Шебрине старые дома и земельные участки под строительство коттеджей. Раньше единственным, на что жаловались местные, были ухабистые гравийные дороги, которые проходят через деревню, но в ноябре прошлого года появилась еще одна претензия.

— Вышла из строя скважина, из-за чего не наполняется водой водонапорная башня, — рассказывают местные TUT.BY. — В итоге с ноября не работает деревенский водопровод. Люди фактически остались без воды. Часть жителей используют личные скважины, а те, у кого их нет, — воду из колодцев. У кого-то нет и колодцев — тогда ходят за водой к соседям. Пятый месяц деревенский водопровод не работает, и никто не может ответить, когда наша проблема решится. Только говорят, что денег на ремонт нет.

В Брестском райисполкоме о проблеме жителей Шебрина знают.

— Задача поставлена районному ЖКХ. Там нужно новую скважину бурить. На место выезжали специалисты, произвели обследование существующей скважины и дали заключение, что она уже непригодна. Сейчас ЖКХ работает над тем, чтобы новую скважину пробурить. С областным управлением прорабатываем источник финансирования и будем заниматься, — сообщил TUT.BY заместитель председателя Брестского райисполкома Алексей Мартысюк.

Когда в Шебрине заработает новая скважина, пока неизвестно. Но, говорит чиновник, дело это небыстрое.

— Под новую скважину нужна проектно-сметная документация. Фактически нужно новый объект строить, поэтому для начала необходимо определиться с источником финансирования для того, чтобы торги объявить. Быстро это не решится. Мы неделю назад выезжали, с людьми общались. Там у всех есть свои гидрофоры [насосные станции]. Но вода из гидрофора хуже, чем из скважины. Понятно, что люди хотят, чтобы у них была чистая питьевая вода, которая была раньше. Будем стараться.

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Теги: Брест
 
 
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У кого есть свои скважины или колодцы - тем повезло, другие вынуждены ходить к соседям.
 
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