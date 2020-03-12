Профсоюз: глобальная миссия – сделать жизнь белорусов лучше

Источник материала: Единство

Об итогах съезда мы поговорили с председателем Борисовского районного объединения профсоюзов, делегатом прошедшего форума Еленой Зябликовой.

— Елена Олеговна, по традиции на профсоюзном форуме подведены итоги работы ФПБ. Хотелось бы узнать о тех темах, которые обсуждались и прорабатывались на будущее. В целом о планах работы, которые заложены в Программу деятельности Федерации профсоюзов на 2020-2025 годы.

– В работе VIII съезда Федерации профсоюзов Беларуси от Борисовского района приняли участие 3 делегата. Это мои коллеги: В.Н. Ковель – председатель первичной профсоюзной организации ОАО «БЗМП» и Л.В. Бабицкая – слесарь механосборочных работ, председатель цеховой профсоюзной организации ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты». На съезде были затронуты очень важные и значимые аспекты для всех трудящихся, являющихся членами профсоюза. Это и рост цен, и своевременность выплаты зарплат, и страхование рисков для предприятий-банкротов. Рассматривались вопросы совершенствования пенсионной системы и уровня зарплат бюджетников, в частности педагогов и врачей, вопросы правовой защиты. В целом спектр рассматриваемых проблем был очень широк. Собственно, они и легли в основу новой программы на пятилетку. Участие в работе съезда принял Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Глава государства отметил высокую роль профсоюзного движения в нашей стране, а также высказал мнение относительно выдвигаемых инициатив и требующих решения вопросов.

— С января этого года изменилась система оплаты труда бюджетников. И буквально сразу же после первых выплат стали поступать сигналы по размеру начислений. Как этот вопрос обсуждался на съезде?

— Главным требованием главы государства при введении новых подходов к оплате труда была недопустимость снижения заработной платы. Профсоюзы на всех этапах работы над соответствующими документами также отстаивали эту позицию. Однако, несмотря на проведенную подготовительную работу, вопросов на местах по всей республике осталось достаточно много. Как сказал председатель ФПБ Михаил Орда, анализ этих ситуаций показывает, что основная причина – пресловутый человеческий фактор. Если говорить о цифрах, численность населения, занятого в экономике Борисовского района, в ушедшем году составляла 75496 человек. Из них 27 % — работники бюджетной сферы. Стоит отметить, что в нашем регионе переход прошел безболезненно и вопросов не поступало. Это говорит о хорошо проведенной подготовительной и разъяснительной работе на местах.

— На съезде также обсуждались вопросы пенсионного обеспечения. С какими предложениями по его изменению выступают профсоюзы?

— В Борисовском регионе проживают порядка 49 тысяч человек, достигших пенсионного возраста. Из них более 13 тысяч продолжают работать. Федерация профсоюзов давно выступает за внесение изменений в пенсионное законодательство. Эту инициативу поддержал и глава нашего государства Александр Лукашенко. Сегодня действует уравнительный принцип, что, на наш взгляд, неправильно и несправедливо. Механизмы начисления пенсии должны мотивировать людей работать лучше, стремиться к профессиональному росту. Каждый человек должен быть уверен в том, что его пенсия будет соответствовать его трудовым заслугам.

Существуют вопросы и к системе начисления пенсий тем, кто продолжает работать на заслуженном отдыхе. Человек трудится, отчисляет один процент от своей заработной платы в фонд, наниматель также продолжает платить за него взносы в Фонд социальной защиты населения, но при этом пенсия не пересчитывается. Более того, она ограничивается определенным коэффициентом. Очевидно, что существующую систему начисления пенсий необходимо скорректировать.

— Рынок труда стремительно меняется: одни предприятия закрываются, появляются новые, проходят процессы модернизации и реструктуризации. В итоге страдают люди — они не получают своевременно зарплату, а то и вовсе остаются без работы. При этом еще теряют часть своего страхового стажа, а значит, не могут рассчитывать на достойную пенсию. Будут ли изменения в этом вопросе?

— Сегодня в стране нет механизмов, которые позволили бы вернуть, компенсировать работникам хотя бы частично их заработок. Люди оказываются в очень сложной ситуации. Мы понимаем, что требуется совершенствование законодательства в данном вопросе. Поэтому вместе с Министерством экономики, Министерством финансов Федерация профсоюзов разработала концепцию обязательного страхования от невыплаты зарплаты при банкротстве

организаций.

Кроме того, федерация выступала с инициативой по усовершенствованию системы антикризисного управления на предприятиях, а также создания спецфонда по выплате заработной платы работникам предприятий-банкротов. В последние годы мы видим тенденцию, что все больше организаций накапливают долги по заработной плате. Есть такие организации и в Борисовском регионе. В настоящее время в стадии ликвидации находится ПРУП «Борисовский хрустальный завод им. Ф.Э. Дзержинского» и ОАО «Борисовский завод музыкальных инструментов». В стадии санации ОАО «ПМК-16 Агро», ОАО «Забашевичи» и Борисовское районное потребительское общество. Эти вопросы находятся на постоянном контроле Борисовского райисполкома и профсоюзов.

— Насколько нам известно, на съезде поднимался вопрос и о развитии регионов…

— Это важный для нас вопрос. Как правило, в маленьких городах достаточно большой дефицит качественных рабочих мест. В первую очередь из-за того, что там практически не осталось промышленных предприятий. В результате люди уезжают в областные центры, в столицу. Эту тему ФПБ неоднократно поднимала и на заседаниях Национального совета по трудовым и социальным вопросам. И в 2019 году правительством было принято постановление №689 «Об утверждении плана развития отдельных регионов, отстающих по уровню социально-экономического развития». Во исполнение поручений главы государства и правительства Республики Беларусь решением Минского облисполкома от 12 июня 2019 года №446 утвержден план ускоренного развития Борисовского региона до 2020 года.

Стоит отметить и то, что в нашем регионе постоянно создаются новые рабочие места. В прошлом году, к примеру, более тысячи человек были трудоустроены на новые производства, а это СЗАО «БелДжи», управление по образованию Борисовского райисполкома, ЗАО «Белинтегра», ООО «Западхиминвест», ООО «ДАРВУД», ООО «КИВКЭН-строй» и многие другие.

— Остро стоит вопрос и создания профсоюзов в частном секторе экономики. Почему частники не стремятся создавать у себя в организации профсоюзные первички?

— Часто руководство частных предприятий настроено против создания профсоюзной организации. Может быть, не до конца понимают, что все-таки мы больше стараемся выступать как социальные партнеры и не стремимся к конфронтации. Ведь все вопросы можно решить в конструктивном диалоге. Еще часто профсоюз воспринимают исключительно как какой-то развлекательный, культурно-массовый сектор. Но это далеко не так. Ведется серьезная коллективно-договорная работа, работа по охране труда. И это не только защита работников, но и в какой-то степени подсказки нанимателю, как сделать условия труда на производстве лучше. В Борисовском районе профсоюзы есть на таких частных предприятиях, как ООО «Фауна», ООО «Вантол», ООО «Позитив Стронг», ООО «Каскад», ИОО «СВУДС-экспорт» и др. К сожалению, не во всех частных организациях заключены коллективные договоры. Эта работа будет продолжаться и

дальше.

— Елена Олеговна, вы также являетесь членом Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по экономике, бюджету и финансам. Изменение цен и тарифов волнует людей. Будет ли продолжена работа по мониторингу цен?

— В прошлом году по инициативе ФПБ был создан Экспертный совет по вопросам цен и тарифов. В его состав вошли представители Федерации профсоюзов, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Национального банка и Белстата. Каждый месяц мы, профсоюзы, информируем участников совета о результатах мониторинга – на какие продукты и товары в магазинах растут цены. Эти данные собираются и анализируются во всех регионах страны, в том числе и в нашем. Могу сказать, что, если сравнивать январь 2020 года с декабрем 2019-го, потребительские цены на многие продукты питания остались на прежнем уровне. Однако был отмечен рост цен на молочную продукцию, морковь, свеклу, яйца, гречневую крупу, помидоры и огурцы. Вместе с тем, дешевле стали свинина и овсяная крупа. Это данные по стране в целом. У нас в районе ситуация такая же.

— Нынешний год — особенный для нашей страны. Это год 75-летия Великой Победы. Усилиями Федерации профсоюзов благоустроен мемориальный комплекс «Курган Славы», там установлен легендарный самолет-штурмовик «Ил-2». А в этом году в честь 75-летия Победы экспозиция музея военной техники под открытым небом будет дополнена боевой машиной «Катюша». Елена Олеговна, какая работа проводится в Борисовском регионе по сохранению памяти?

— Шефство над мемориальными комплексами, местами захоронения воинов и партизан Великой Отечественной войны взяли на себя сотни предприятий. У каждой первички свой фронт работы. Профсоюзный комитет ОАО « Борисовский завод медицинских препаратов» на протяжении пяти лет ведет восстановительные работы в памятных местах региона в рамках акции «Молодежный маршрут добрых дел». Они привели в порядок памятные места на территории деревень Корсаковичи, Ганцевичи, Лисино, Кимия и других. Общими усилиями объединения в прошлом году отреставрировали братскую могилу воинов-освободителей Борисовщины на территории агрогородка Старо-Борисов. Это маленькая доля того, что мы можем сделать. Сделать для того, чтобы память жила.

Наш корр.