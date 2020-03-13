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Ограничения из-за коронавируса, необычные фамилии, кладбище сирот и травля в школе - все за вчера

13.03.2020 07:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

В стране только и разговоров, что о… да, коронавирусе, простите (ладно, еще и погода очень не очень — в Минске такая гроза была!). Вот вам самые последние сводки с мирового антивирусного фронта (европейцы рванули в магазины, запасаются продуктами и туалетной бумагой), а вот — наша объяснялка о том, как объявленная ВОЗ пандемия изменит жизнь белорусов. Если очень кратко: у вас больше нет планов на летний отпуск, бронируйте наши санатории и агроусадьбы, пока не расхватали. Туризм Европы, кстати, уже терпит миллиардные убытки. В Беларуси по данным на вечер четверга уже 21 подтвержденный случай, один человек в состоянии средней тяжести, наш Минздрав выступил за ограничение массовых мероприятий (а некоторые работодатели — за ограничение работы в офисах), но считает закрытие границ нецелесообразным и проверяет все аппараты ИВЛ в стране. А что в такой (нет, даже менее напряженной) ситуации делают страны-соседи? Студента из Ирана, кстати, который у нас заболел первым, уже выписали: он уверяет, что больницы и врачи готовы.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Министр здравоохранения Владимир Караник вчера встретился с президентом Александром Лукашенко. Обсудили, в том числе, и ситуацию с коронавирусом. Если кратко: президент сказал не паниковать.
  • Так, не коронавирусом единым… Вот здесь у нас вся актуальная информация по ситуации на валютном рынке: какие курсы валют сейчас в обменниках, вырастут ли цены на импортные продукты и что происходит с нацвалютами в других странах.
  • Лукашенко вчера одобрил указ о льготах для электромобилей — и вот здесь у нас собраны все обещанные владельцам «зеленого транспорта» плюшки. Кстати, службы доставки уже готовы взять 1000 электромобилей.
  • Минобр установил минимальный порог баллов на ЦТ-2020. Ничего не изменилось: пробовать поступать в вузы можно с 6−9 баллами из 100. Ладно, главное, чтобы во время того самого ЦТ не было запрета массовых мероприятий — и оно в принципе состоялось.
  • А мы тем временем беспокоимся еще и за БЕЛАЗ. В последние годы наш гигант показывал впечатляющий рост- и по итогам 2018-го вернулся в «клуб миллиардеров», однако в 2019-м случился отскок. Ситуация на мировых рынках не добавляет оптимизма… Давайте все по порядку расскажем здесь.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Вот вам наши очередные «Люди в студии». На этот раз — с необычными фамилиями. Рассказали нам о шутках над ними и реакции окружающих на то, что ты — Пиво или Малявко. Но знаете что? Ни один из наших героев не хотел бы что-то изменить.
  • А эта история о неравнодушных людях — и вас, наши любимые читатели. Мы рассказали, как местные в Пинске борются за могилки сирот-отказников на местном кладбище, которые сложно найти — и вы прониклись. У этих могил нет оград, венков и памятников. Маленькими бугорками они выступают над высохшей травой с одноразовыми ложками вместо крестов. На белом пластике красной акриловой краской выведены цифры. На кладбище «Посеничи» таких ложечек 42. Каждую волонтеры хотят заменить на крест с табличкой, но для этого им нужно было собрать 2,5 тысячи рублей. И вы за два часа помогли завершить сбор! Спасибо, люди!


  • Знакомьтесь — таксист Артем. Постоянно задерживает пьяных водителей и передает их ГАИ. Говорит, пьяного на дороге видит сразу — есть общие признаки, — ошибся в своей жизни только раз.
  • А вот простой пекарь из Беларуси Смбат Тоноян. Ездит по миру и учит других готовить круассаны. Кстати, говорит, что круассан несложный, и приготовить его в домашних условиях реально. «Из белорусских продуктов в том числе: мне не нравится только пшеничная мука — а молоко и масло у нас отличные».
  • Что-то странное происходит с отловом бездомных животных. За вчера — аж две истории о жестокости и коммунальников и детских слезах. В Мозырском районе любимую собаку убили на глазах у подростка — теперь тот ходит к психотерапевту, а милиция проводит проверку. В Лунинце у калитки убили домашнего щенка, хозяйка написала заявление в милицию.
  • В Витебске вчера судили мужчину, истязавшего жену утюгом. Они 15 лет в браке, трое общих детей… «В целом у нас нормальные отношения. Я добрый, веселый человек», — рассказывал суду мужчина, а у нас волосы дыбом вставали, когда мы слышали, как он над ней издевался. Кстати, наконец-то после этого женщина подала на развод.
  • А семья могилевчанки едва не распалась от непродуманных действий медиков. Хотя те уверяют, что все «по алгоритму».
  • Ой, помните Юлию, которая купила на АЗС United Company слойку, а она оказалась с «мехом из плесени»? Женщина потребовала у АЗС деньги за нанесенный моральный вред, а когда ей в этих выплатах отказали, пошла в суд и выиграла дело. Теперь UK заплатит за булку 778 рублей.
  • Родители, это текст для вас. Вы же знаете, что дети нередко сталкиваются с травлей в школе? Педагоги школ и вузов, представители ЮНИСЕФ и МВД собрались, чтобы обсудить проблему буллинга и механизмы ее решения. «Травля чревата сильно заниженной самооценкой, расстройствами и тем, что у ребенка появляются суицидальные мысли… Но иногда администрации проще укрыться от этой проблемы», — говорили эксперты. Почитайте — очень полезно.


  • Знаете Антона Долина — одного из главных российских кинокритиков? Он пишет для «Медузы», ведет рубрику о кино в «Вечернем Урганте» и работает главным редактором журнала «Искусство кино». Недавно приезжал в Минск, чтобы показать минчанам фильм Тарковского «Солярис» на большом экране. А мы обсудили с ним, легко ли быть честным критиком и как хороший продюсер может вытянуть белорусское кино из болота.
  • Минчане, а вы обязательно позалипайте в одну из наших любимых рубрик «Было — стало»: посмотрите, как как изменилась улица Аэродромная, как на месте аэропорта и заправок выросли многоэтажки.

О СПОРТЕ


Все новости четверга, 12 марта

Кстати. Вы же понимаете, что в стране в ближайшее время отменят все концерты зарубежных звезд? Вот тут мы их посчитали (только крупные). Так что можно дома послушать песню Little Big для «Евровидения», а можно выдохнуть, забыть о коронавирусе и заказать себе именную лавочку, как в Центральном парке в Нью Йорке — только в Городском саду Бреста. Поставить ее там можно относительно недорого (относительно цен в Нью Йорке, конечно, а не зарплат в Беларуси).

Хорошего дня — и помните: несмотря ни на что, сегодня пятница!

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Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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Доброе утро! В стране только и разговоров, что о… да, коронавирусе, простите (ладно, еще и погода очень не очень - в Минске такая гроза была!).
 
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