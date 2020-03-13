Ограничения из-за коронавируса, необычные фамилии, кладбище сирот и травля в школе - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

В стране только и разговоров, что о… да, коронавирусе, простите (ладно, еще и погода очень не очень — в Минске такая гроза была !). Вот вам самые последние сводки с мирового антивирусного фронта (европейцы рванули в магазины, запасаются продуктами и туалетной бумагой ), а вот — наша объяснялка о том, как объявленная ВОЗ пандемия изменит жизнь белорусов . Если очень кратко: у вас больше нет планов на летний отпуск, бронируйте наши санатории и агроусадьбы, пока не расхватали. Туризм Европы, кстати, уже терпит миллиардные убытки . В Беларуси по данным на вечер четверга уже 21 подтвержденный случай , один человек в состоянии средней тяжести , наш Минздрав выступил за ограничение массовых мероприятий (а некоторые работодатели — за ограничение работы в офисах ), но считает закрытие границ нецелесообразным и проверяет все аппараты ИВЛ в стране. А что в такой (нет, даже менее напряженной) ситуации делают страны-соседи ? Студента из Ирана, кстати, который у нас заболел первым, уже выписали : он уверяет, что больницы и врачи готовы.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Вот вам наши очередные «Люди в студии». На этот раз — с необычными фамилиями . Рассказали нам о шутках над ними и реакции окружающих на то, что ты — Пиво или Малявко. Но знаете что? Ни один из наших героев не хотел бы что-то изменить.

. и реакции окружающих на то, что ты — Пиво или Малявко. Но знаете что? Ни один из наших героев не хотел бы что-то изменить. А эта история о неравнодушных людях — и вас, наши любимые читатели. Мы рассказали, как местные в Пинске борются за могилки сирот-отказников на местном кладбище, которые сложно найти — и вы прониклись. У этих могил нет оград, венков и памятников. Маленькими бугорками они выступают над высохшей травой с одноразовыми ложками вместо крестов. На белом пластике красной акриловой краской выведены цифры. На кладбище «Посеничи» таких ложечек 42. Каждую волонтеры хотят заменить на крест с табличкой, но для этого им нужно было собрать 2,5 тысячи рублей. И вы за два часа помогли завершить сбор ! Спасибо, люди!









Знаете Антона Долина — одного из главных российских кинокритиков ? Он пишет для «Медузы», ведет рубрику о кино в «Вечернем Урганте» и работает главным редактором журнала «Искусство кино». Недавно приезжал в Минск, чтобы показать минчанам фильм Тарковского «Солярис» на большом экране. А мы обсудили с ним, легко ли быть честным критиком и как хороший продюсер может вытянуть белорусское кино из болота.

? Он пишет для «Медузы», ведет рубрику о кино в «Вечернем Урганте» и работает главным редактором журнала «Искусство кино». Недавно приезжал в Минск, чтобы показать минчанам фильм Тарковского «Солярис» на большом экране. А мы обсудили с ним, и как хороший продюсер может вытянуть белорусское кино из болота. Минчане, а вы обязательно позалипайте в одну из наших любимых рубрик «Было — стало»: посмотрите, как как изменилась улица Аэродромная , как на месте аэропорта и заправок выросли многоэтажки.

О СПОРТЕ

Здесь тоже сплошные отмены и переносы. Да и что уже о спорте говорить, если из-за коронавируса отменили даже крестный ход против коронавируса и перенесли запуск корабля к Марсу !





НХЛ остановила сезон .

. УЕФА, похоже, перенесет чемпионат Европы по футболу, прервет Лигу чемпионов, национальные чемпионаты…

похоже, чемпионат Европы по футболу, прервет Лигу чемпионов, национальные чемпионаты… Ну и еще одна (не последняя, увы) жертва пандемии: заключительного этапа КМ по биатлону в Норвегии тоже не будет . Уже вчера этап Кубка мира в финском Контиолахти прошел без зрителей — их вывели с трибун и отправили домой .

Все новости четверга, 12 марта

Кстати. Вы же понимаете, что в стране в ближайшее время отменят все концерты зарубежных звезд? Вот тут мы их посчитали (только крупные) . Так что можно дома послушать песню Little Big для «Евровидения» , а можно выдохнуть, забыть о коронавирусе и заказать себе именную лавочку, как в Центральном парке в Нью Йорке — только в Городском саду Бреста. Поставить ее там можно относительно недорого (относительно цен в Нью Йорке, конечно, а не зарплат в Беларуси).

Хорошего дня — и помните: несмотря ни на что, сегодня пятница!

Ваша редакция