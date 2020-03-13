Ограничения из-за коронавируса, необычные фамилии, кладбище сирот и травля в школе - все за вчера

Минобр установил минимальный порог баллов на ЦТ-2020. Ничего не изменилось: пробовать поступать в вузы можно с 6−9 баллами из 100. Ладно, главное, чтобы во время того самого ЦТ не было запрета массовых мероприятий — и оно в принципе состоялось.
А мы тем временем беспокоимся еще и за БЕЛАЗ. В последние годы наш гигант показывал впечатляющий рост- и по итогам 2018-го вернулся в «клуб миллиардеров», однако в 2019-м случился отскок. Ситуация на мировых рынках не добавляет оптимизма… Давайте все по порядку расскажем здесь.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Вот вам наши очередные «Люди в студии». На этот раз — с необычными фамилиями. Рассказали нам о шутках над ними и реакции окружающих на то, что ты — Пиво или Малявко. Но знаете что? Ни один из наших героев не хотел бы что-то изменить.
А эта история о неравнодушных людях — и вас, наши любимые читатели. Мы рассказали, как местные в Пинске борются за могилки сирот-отказников на местном кладбище, которые сложно найти — и вы прониклись. У этих могил нет оград, венков и памятников. Маленькими бугорками они выступают над высохшей травой с одноразовыми ложками вместо крестов. На белом пластике красной акриловой краской выведены цифры. На кладбище «Посеничи» таких ложечек 42. Каждую волонтеры хотят заменить на крест с табличкой, но для этого им нужно было собрать 2,5 тысячи рублей. И вы за два часа помогли завершить сбор! Спасибо, люди!
Что-то странное происходит с отловом бездомных животных. За вчера — аж две истории о жестокости и коммунальников и детских слезах. В Мозырском районе любимую собаку убили на глазах у подростка — теперь тот ходит к психотерапевту, а милиция проводит проверку. В Лунинце у калитки убили домашнего щенка, хозяйка написала заявление в милицию.
В Витебске вчера судили мужчину, истязавшего жену утюгом. Они 15 лет в браке, трое общих детей… «В целом у нас нормальные отношения. Я добрый, веселый человек», — рассказывал суду мужчина, а у нас волосы дыбом вставали, когда мы слышали, как он над ней издевался. Кстати, наконец-то после этого женщина подала на развод.
Родители, это текст для вас. Вы же знаете, что дети нередко сталкиваются с травлей в школе? Педагоги школ и вузов, представители ЮНИСЕФ и МВД собрались, чтобы обсудить проблему буллинга и механизмы ее решения. «Травля чревата сильно заниженной самооценкой, расстройствами и тем, что у ребенка появляются суицидальные мысли… Но иногда администрации проще укрыться от этой проблемы», — говорили эксперты. Почитайте — очень полезно.
Знаете Антона Долина — одного из главных российских кинокритиков? Он пишет для «Медузы», ведет рубрику о кино в «Вечернем Урганте» и работает главным редактором журнала «Искусство кино». Недавно приезжал в Минск, чтобы показать минчанам фильм Тарковского «Солярис» на большом экране. А мы обсудили с ним, легко ли быть честным критиком и как хороший продюсер может вытянуть белорусское кино из болота.