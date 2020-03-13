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Зима ненадолго вернется? В выходные в Могилеве - метель и морозец
13.03.2020 07:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Похоже, о прогулках на свежем воздухе в ближайшие дни стоит забыть: в Могилеве — метель, небольшой мороз и довольно сильный порывистый ветер. Зима опомнилась, что ли? Правда, в воскресенье погода станет более комфортной, а на следующей неделе и вовсе обещают до +10 °С.
Сегодня, 13 марта, будет +2…+6 °С, но ветрено — порывы будут достигать 19 м/с. Днем увидим солнце, а вечером по прогнозу — мокрый снег.
В субботу будто вернется зима: днем — до -3 °С, ночью — -5 °С, пасмурно, метель. Ветер весь день будет порывистым и довольно сильным.
В воскресенье, 15 марта, погода станет более комфортной: ветер утихнет, выглянет солнце. Днем будет +1 °С, в остальное время суток будет морозно до -3 °С.
В понедельник будет по-прежнему ветрено, но уже гораздо теплее: днем — до +5 °С. Погода будет облачной.
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А на следующей неделе прогнозируют до +10 °С.
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