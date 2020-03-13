ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зима ненадолго вернется? В выходные в Могилеве - метель и морозец

13.03.2020 07:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Похоже, о прогулках на свежем воздухе в ближайшие дни стоит забыть: в Могилеве — метель, небольшой мороз и довольно сильный порывистый ветер. Зима опомнилась, что ли? Правда, в воскресенье погода станет более комфортной, а на следующей неделе и вовсе обещают до +10 °С.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 13 марта, будет +2…+6 °С, но ветрено — порывы будут достигать 19 м/с. Днем увидим солнце, а вечером по прогнозу — мокрый снег.

В субботу будто вернется зима: днем — до -3 °С, ночью — -5 °С, пасмурно, метель. Ветер весь день будет порывистым и довольно сильным.

В воскресенье, 15 марта, погода станет более комфортной: ветер утихнет, выглянет солнце. Днем будет +1 °С, в остальное время суток будет морозно до -3 °С.

В понедельник будет по-прежнему ветрено, но уже гораздо теплее: днем — до +5 °С. Погода будет облачной.

Точный прогноз погоды в своем городе смотри каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А на следующей неделе прогнозируют до +10 °С.
 
Новости дня
Новости общества
 
Ограничения из-за коронавируса, необычные фамилии, кладбище сирот и травля в школе - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.03.2020
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика