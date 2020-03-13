Пациентов с коронавирусом в Беларуси уже 27

Источник материала: Tut.by

Всего в Беларуси, по данным на 13 марта, 27 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил Минздрав.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как рассказали представители Минздрава, троих пациентов уже выписали, 24 остаются в больнице. Среди выявленных случаев семь завозных очагов — Гродно, Гомель, Минск, Витебск и Минская область (здесь 1 случай). Все остальные заразились в Беларуси.

Один пациент в состоянии средней тяжести, у остальных — легкое и бессимптомное течение болезни.

Семь человек, которые привезли вирус из-за границы, дали по 2−3 контакта заразившихся. Один из заболевших, к сожалению, скрыл информацию о посещении Северной Италии, вовремя не вызвал скорую помощь. Продолжал встречаться с друзьями и родственниками, ходил на праздники и спортивные мероприятия. В итоге пришлось госпитализировать 91 человека, которые контактировали с ним, в том числе его сына, который, не зная, что вирус передался и ему, ходил на занятия в университет и передал вирус своим одногруппникам. Речь идет об одном из факультетов БГУ. Вуз, напомним, не стал вводить карантин .

Минздрав призывает всех, кто был в Италии, Китае, Иране и Южной Корее, сообщать на границе о своих поездках, своевременно обращаться за медицинской помощью, чтобы предотвратить распространение инфекции. Также тех, кто недавно вернулся из зарубежных поездок, просят воздержаться от посещения массовых мероприятий, походов в кино и рестораны, посещения пожилых родственников, которые находятся в особой группе риска.

Официальный представитель ВОЗ заявил, что в Беларуси ожидается рост новых случаев — «это неизбежность процесса». в Беларуси считает, что показатель 27 пациентов с коронавирусом говорит о том, что ситуация в стране под контролем.

— Возможно в будущем придётся принимать другие меры. Но сейчас въездной контроль и выявление контактов первого и второго уровня — вполне достаточно, — заявил Батыр Бердыклычев.

По данным на 12 марта, в больницах Беларуси находился 21 гражданин с лабораторно подтвержденным РНК коронавируса. На момент изоляции пациентов тесты у них были отрицательными — то есть вирус еще не выделялся из организма.