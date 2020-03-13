Глава МВД рассказал, почему ушел на карантин на две недели

Источник материала: Tut.by

Министр МВД вынужден был ограничить свои контакты на две недели из-за коронавируса. Такая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь1».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Юрий Караев участвовал в совещании на котором присутствовал человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Узнав об этом министр обратился к медикам, чтобы проверить здоровье и ограничил контакты с окружающими на две недели.

Еще одна причина — сын Юрия Караева вернулся из Китая за пару дней до объявления вспышки вируса.

Как прозвучало в эфире, опасения не подтвердились — и министр, и его сын, и все участники совещания здоровы. Об этом Караев сегодня доложил президенту .

Минздрав настоятельно рекомендует

Министерство здравоохранения, напомним, не раз обращалось с настоятельной просьбой ко всем возвращающимся в страну — обязательно информировать специалистов, работающих в зонах пограничного контроля, о том, что вы побывали в эпидемически неблагоприятных районах.

Кроме того, Министерство здравоохранения призывает всех возвращающихся из-за границы, а также контактировавших с зараженными COVID-19 людьми по возможности первые 14 дней максимально ограничить число контактов. А в случае появления респираторной инфекции — вызвать скорую медицинскую помощь. Обязательно нужно сказать по телефону, какие страны вы посещали.

Куда звонить при подозрениях на коронавирус?

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья — +375 29 156−85−65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00.

Для жителей Минска по вопросам коронавирусной инфекции открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице по номеру +375 17 334−34−68 с 8.30 до 15.00.

Горячие линии в Витебске — 8 0212 67−36−44, Полоцке — 8 0214 74−39−44, Новополоцке — 8 0214 57−36−44, Орше — 8 0216 51−34−41 и 51−34−48.