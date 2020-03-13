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10 юношей и девушек Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили паспорта

13.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

10  юношей  и девушек  Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили  паспорта.10 юношей и девушек Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили паспорта
10 юношей и девушек Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили паспорта
10 юношей и девушек Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили паспорта

13 марта в историко-краеведческом музее райцентра в торжественной обстановке председатель  райисполкома  Анатолий Гапоник вручил  ребятам их первый документ. 10 юношей и девушек Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили паспорта

10 юношей и девушек Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили паспорта
10 юношей и девушек Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили паспорта
10 юношей и девушек Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили паспорта
10 юношей и девушек Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили паспорта
10 юношей и девушек Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили паспорта
10 юношей и девушек Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили паспорта
10 юношей и девушек Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили паспорта
10 юношей и девушек Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили паспорта
10 юношей и девушек Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили паспорта
10 юношей и девушек Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили паспорта
10 юношей и девушек Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили паспорта

С ответным словом  молодого гражданина Республики Беларусь, впервые получившего паспорт, к присутствующим обратилась учащаяся Коммунаровской средней  школы  Мария Шатилова.

10 юношей и девушек Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили паспорта
10 юношей и девушек Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили паспорта
10 юношей и девушек Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили паспорта
10 юношей и девушек Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили паспорта
10 юношей и девушек Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили паспорта

В дополнение к паспортам всем ребятам вручили книгу «Я — гражданин Республики Беларусь» и подарочное издание Конституции.

На торжественном мероприятии собрались  юноши и девушки, которые к своим 14 годам добились определенных успехов в науке, спорте, общественной деятельности.10 юношей и девушек Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили паспорта
10 юношей и девушек Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили паспорта
10 юношей и девушек Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили паспорта
10 юношей и девушек Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили паспорта10 юношей и девушек Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили паспорта10 юношей и девушек Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили паспорта

 
 
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10  юношей  и девушек  Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили  паспорта. 13 марта в историко-краеведческом музее райцентра в...
 
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