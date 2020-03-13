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Станции метро от «Молодежной» до «Каменной горки» закроют 21 и 22 марта
13.03.2020 14:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
21 и 22 марта все станции метро от «Молодежной» до «Каменной горки» включительно будут закрыты. Об этом
Станции закрывают в связи с врезкой стрелочного перевода между существующей 2-й линией метро и строящейся 3-й.
Работы пройдут с 1.30 21 марта по 5.00 23 марта 2020 года.
По Автозаводской линии 21 и 22 марта поезда будут ехать по маршруту — «Могилевская» — «Фрунзенская» и обратно. Пассажиров просят заранее планировать поездки с учетом закрытия участка метро.
В это время в районе станций метро от «Фрунзенской» до «Каменной Горки» пустят компенсационный общественный транспорт — подробности сообщат позже.
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В это время в районе станций метро от «Фрунзенской» до «Каменной Горки» пустят компенсационный общественный транспорт.
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