Станции метро от «Молодежной» до «Каменной горки» закроют 21 и 22 марта

Источник материала: Tut.by

21 и 22 марта все станции метро от «Молодежной» до «Каменной горки» включительно будут закрыты. Об этом сообщает Минский метрополитен.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Станции закрывают в связи с врезкой стрелочного перевода между существующей 2-й линией метро и строящейся 3-й.

Работы пройдут с 1.30 21 марта по 5.00 23 марта 2020 года.

По Автозаводской линии 21 и 22 марта поезда будут ехать по маршруту — «Могилевская» — «Фрунзенская» и обратно. Пассажиров просят заранее планировать поездки с учетом закрытия участка метро.

В это время в районе станций метро от «Фрунзенской» до «Каменной Горки» пустят компенсационный общественный транспорт — подробности сообщат позже.