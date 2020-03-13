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В Буда-Кошелеве открылся магазин «Родны кут»

13.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

По улице Совхозной райцентра возобновил работу магазин, носивший ранее название «Солнышко». Теперь он называется «Родны Кут».

Магазин будет работать с 7 часов утра и до 18 вечера, впоследствии время работы намерены продлить до 23.00.

В  ассортименте на прилавках представлена мясная и рыбная продукция в свежем виде и в заморозке собственного производства Гомельского Облпо.

Как отметила директор Гомельского филиала Нина Лин, ассортимент предлагаемых товаров будет увеличиваться.

В Буда-Кошелеве открылся магазин «Родны кут»

В Буда-Кошелеве открылся магазин «Родны кут»

В Буда-Кошелеве открылся магазин «Родны кут»
В Буда-Кошелеве открылся магазин «Родны кут»
В Буда-Кошелеве открылся магазин «Родны кут»
В Буда-Кошелеве открылся магазин «Родны кут»

 

Ирина ШУТОВА

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По улице Совхозной райцентра возобновил работу магазин, носивший ранее название «Солнышко». Теперь он называется «Родны Кут». Магазин будет работать...
 
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