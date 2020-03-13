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С завтрашнего дня из-за коронавируса отменяют поезд Брест - Прага

13.03.2020 14:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 14 марта закрывается продажа билетов на поезд Брест — Прага и Прага — Брест, сообщили TUT.BY в справочной службе Брестского отделения Белорусской железной дороги.


Отмена поездов связана с тем, что с завтрашнего дня Чехия закрывает международное наземное транспортное сообщение. Это касается международных поездов и автобусов. Международные авиарейсы будут осуществлять только пражский аэропорт имени Вацлава Гавела, сообщает Министерство транспорта Чехии.

Когда возобновится железнодорожное сообщение из Бреста в Прагу, пока не известно.

Напомним, накануне Чехия объявила о введении на 30 дней режима ЧС. Правительство приняло решение с 14 марта во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостановить прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз. В Чехии зарегистрировано 96 случаев коронавируса.

В Беларуси коронавирус обнаружен у 27 человек, первые трое выписаны.

 
Теги: Брест
 
 
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Чехия решила прекратить международное наземное транспортное сообщение.
 
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