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С завтрашнего дня из-за коронавируса отменяют поезд Брест - Прага
13.03.2020 14:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 14 марта закрывается продажа билетов на поезд Брест — Прага и Прага — Брест, сообщили TUT.BY в справочной службе Брестского отделения Белорусской железной дороги.
Отмена поездов связана с тем, что с завтрашнего дня Чехия закрывает международное наземное транспортное сообщение. Это касается международных поездов и автобусов. Международные авиарейсы будут осуществлять только пражский аэропорт имени Вацлава Гавела, сообщает
Когда возобновится железнодорожное сообщение из Бреста в Прагу, пока не известно.
Напомним, накануне Чехия
В Беларуси коронавирус обнаружен у 27 человек, первые трое выписаны.
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Чехия решила прекратить международное наземное транспортное сообщение.
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