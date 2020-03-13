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Белая ромашка — символ борьбы с туберкулезом

13.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

24 марта на площадке у ОАО «Веста-Борисов» волонтеры Красного Креста проведут уличную информационно-профилактическую акцию, где будут раздавать информационные буклеты по профилактике туберкулеза.

 
 
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Среди населения Борисовского района с 20.03.2020г. по 27.03 2020г. проводится акция «Белая ромашка», направленная на информирование по профилактике туберкулеза,...
 
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