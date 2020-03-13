Около двух десятков юных осиповчан получили сегодня первые паспорта

Источник материала: Асiповiцкi край

Торжественное мероприятие по вручению первого документа гражданина, посвященное Дню Конституции страны, провели сегодня в МПЦ «Ровесник». Получить паспорт в рамках республиканской акции «Мы – граждане Беларуси!» пригласили около двух десятков мальчишек и девчонок 14 лет: отличников учебы, победителей предметных олимпиад, спортсменов, активистов. Принимали ребят в достаточно необычной обстановке — картинной галерее народного художника Беларуси Владимира Стельмашонка.

Поддержать осиповичскую молодежь пришли председатель районного совета депутатов Сергей Сувеев, председатель райорганизации ветеранов Михаил Слесаренко, руководитель клуба исторической реконструкции «Штык», местный краевед Андрей Торбин, житель блокадного Ленинграда Геннадий Вепрев, чемпион мира по таиландскому боксу Эдуард Михович. После вручения паспортов прозвучало ответное слово молодежи.

Также в торжественной обстановке картинной галереи с десяток молодых людей приняли и в ряды Белорусского республиканского союза молодежи.

После окончания официальной встречи старший научный сотрудник местного краеведческого музея Мария Саканцева провела для гостей небольшую экскурсию по залам экспозиции.













































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