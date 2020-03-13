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Заместитель прокурора Минской области Шикунец С.П. с рабочим визитом посетил ОАО «Здравушка Милк»

13.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В ходе беседы С.П. Шикунец рассказал о состоянии законности в области и районе. Отдельно остановился на теме профилактики коррупционных преступлений и трудового законодательства. Также заместитель прокурора Минской области заострил внимание на профилактике подростковой преступности, семейно-бытовых преступлений, профилактике социального сиротства и ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей.

На поступившие в ходе личного приема граждан вопросы даны предметные и исчерпывающие ответы. Вопросы, касались, как правило, трудовых и социальных отношение, соблюдения техники безопасности на предприятии.

 
 
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Заместитель прокурора Минской области С.П. Шикунец и прокурор Борисовского района А.Л. Пересунько посетили с рабочим визитом ОАО «Здравушка Милк», где встретились...
 
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