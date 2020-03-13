ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ничего хорошего». Экс-начальница управления Минздрава Реутская обжаловала приговор

13.03.2020 16:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минском городском суде начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская обжаловала приговор. В ноябре 2019 года она была признана виновной в получении взяток, мошенничестве и приговорена к 6 годам колонии.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Людмила Реутская — один из фигурантов громкого «дела медиков». За решеткой оказалась в сентябре 2018 года. Как позже прозвучит в суде: по версии следствия, Реутская брала взятки за перерегистрацию лекарств, внесение изменений и продление регистрации, выдачу лицензии «Стимэнерджи» на фасовку и упаковку препаратов.

Во время судебного процесса начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава не раз обращала внимание: она действительно принимала подарки в виде конфет и цветов, но деньги никогда не брала. Кроме подарков и денег в суде подробно разбирались два ужина в ресторане «Усадьба», на которых была обвиняемая со своими подчиненными. Сторона обвинения спрашивала, кто какие блюда и напитки заказывал, как делили счет.

— Я полна желания и сил работать на благо своей родины, приносить пользу обществу. Пожалуйста, не наказывайте меня за то, чего не совершала. Никогда в жизни не принимала никаких денег. Накажите за то, что принимала. Верю в справедливый приговор и правосудие, — говорила во время последнего слова Людмила Реутская.

В ноябре 2019 года суд Фрунзенского района убрал из обвинения ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и признал Реутскую виновной по ч. 1, ч. 2 ст. 430 УК (Получение взятки повторно), ч. 1 ст. 209 УК (Мошенничество). Срок наказания — 6 лет колонии. С приговором она не согласилась.

В городском суде приговор обжалует Людмила Реутская, ее адвокат Андрей Санкович и прокуратура. Поддержать обвиняемую пришли близкие и коллеги, Реутская еще больше похудела за последнее время, старается улыбаться, но в глазах слезы.

Обвиняемая и защитник просят приговор отменить, а производство по уголовному делу прекратить. Государственное обвинение считает, что из приговора необходимо исключить формулировку «особо крупный размер», «приобретение выгоды имущественного характера», кроме того просит назначить Реутской дополнительное наказание — лишить права сроком на 5 лет занимать должности, связанные с совершением юридически значимых действий. А также заменить в приговоре фамилию «Савченко» на «Реутская». Вероятно, в документе были перепутаны фамилии фигурантов «дела медиков». Бывший заведующий эндоскопическим отделением 9-й городской клинической больницы Минска
Андрей Савченко также был признан виновным в получение взяток и приговорен к 2,5 годам лишения свободы.

— В остальной части приговор прошу оставить без изменений, а апелляционную жалобу защитника и обвиняемой без удовлетворения, — обращается прокурор к коллегии по уголовным делам Мингорсуда.

Когда очередь доходит до Людмилы Реутской, она эмоционально рассказывает про работу в Минздраве, особенности ее уже бывшего управления. Говорит, регистрация лекарств зависела не от нее лично, нет ни одной ее визы на таких документах, решение принимала комиссия из 25 человек. В это время ее коллеги кивают в знак согласия.

— Про меня говорили: «Она жесткая, принципиальная, любит со всеми спорить», — приводит цитату Людмила Реутская. — Стыдно, что я приняла кресло, вентилятор, очень сильно раскаиваюсь. Когда этот человек зашел (взяткодатель — Прим. TUT.BY) ко мне в кабинет, было очень жарко, спросил, как мы тут находимся. А у меня маленький вентилятор сломался, он и говорит: «Давайте я вам кондиционер поставлю». Я согласилась, высокий суд, я ни разу не подумала, что беру взятку. Этот вентилятор стоял в кабинете, все его видели — и остался после меня. Никогда не думала, что это мне лично. Виновата, но я уже полтора года сижу здесь!

Судья, спросила: не ставила ли Реутская на учет кресло и вентилятор, которые ей подарили:

— Нет.

По словам обвиняемой, она была ознакомлена с антикоррупционным законодательством, но подарки приняла. И считает теперь это «большой ошибкой».

— Все реально было сломано. Если посмотреть в деле на фотографии моего кабинета, он выглядит ужасно, — отмечает Реутская.

По версии обвинения, начальник управления Минздрава получила подарков и взяток на сумму 52 тысячи рублей. Однако в суде первой инстанции не были доказаны некоторые эпизоды взяток, Реутскую признали виновной в получении тысячи долларов за выдачу лицензии «Стимэнерджи», а также цветов, конфет, фитнес-браслета, двух ужинов в ресторане. Общая сумма — 7906 рублей.

Выслушав все стороны, судебная коллегия по уголовным делам удалилась в совещательную комнату. Она определила: изменить приговор в той части, о которой говорил прокурор, будут заменены некоторые формулировки. Срок наказания остается прежним — 6 лет лишения свободы.

— Ничего хорошего, — с такими словами родные Людмилы Реутской покинули здание суда.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Минском городском суде начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская...
 
Новости дня
Новости общества
 
Около двух десятков юных осиповчан получили сегодня первые паспорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика