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«Белавиа» отменяет ряд рейсов в Европу и Азию из-за коронавируса
13.03.2020 17:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Авиакомпания «Белавиа» предупредила об отмене ряда рейсов из-за эпидемии коронавируса в мире.
«Авиакомпания „Белавиа“ активно следит за ситуацией, вызванной коронавирусом, а также следует рекомендациям ВОЗ. Безопасность пассажиров в приоритете у авиакомпании», —
Италия (в стране с 10 марта действует
Отменяются полеты по маршруту Минск-Милан-Минск (c 12 марта по 15 апреля) и маршруту Минск-Рим-Минск (с 16 марта по 15 апреля).
Израиль (всех прибывающих в страну отправляют на двухнедельный карантин)
С 13 по 31 марта
Туркменистан
Отменены все рейсы по маршруту Минск-Ашхабад-Минск с 5 марта по 1 апреля.
Кроме того, отменены некоторые рейсы в Азербайджан, Армению, Бельгию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грузию, Казахстан, Латвию, Литву, Молдову, Россию, Сербию, Украину, Швейцарию, Швецию, Финляндию, Францию, Чехию, Эстонию.
Если ваш рейс отменен, вы можете:
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Авиакомпания «Белавиа» предупредила об отмене ряда рейсов из-за эпидемии коронавируса в мире.
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