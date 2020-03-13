Витеблянин долгое время издевался над женой на глазах у 5-летней дочери, но в СОП семья попала совсем недавно

Источник материала: Tut.by

Житель Витебска долгое время издевался над женой: душил ее и угрожал убить. Все это происходило на глазах у 5-летней дочери, сообщает прокуратура области.

40-летний мужчина был не раз судим за мелкое хулиганство и распитие алкоголя в общественном месте. Четыре раза его судили за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия.

На семью, в которой отец постоянно избивает мать, обратила внимание прокуратура. После этого 5-летнюю девочку поставили в СОП.

За два месяца 2020 года прокуратура Витебска вынесла отделам по образованию 6 предписаний по защите детей в семьях, где происходят конфликты между родителями.

В Витебске в последнее время все больше и больше случаев домашнего насилия получают огласку. Так, в январе к 6 годам колонии усиленного режима и штрафу 4050 рублей приговорили к отца , который избил, облил водой, выгнал на балкон, потом — из квартиры 4 летнего сына, а до этого избил жену.

А 12 марта суд начал рассматривать дело мужчины, который пытал жену горячим утюгом.