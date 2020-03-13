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Витеблянин долгое время издевался над женой на глазах у 5-летней дочери, но в СОП семья попала совсем недавно
13.03.2020 17:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Витебска долгое время издевался над женой: душил ее и угрожал убить. Все это происходило на глазах у 5-летней дочери,
40-летний мужчина был не раз судим за мелкое хулиганство и распитие алкоголя в общественном месте. Четыре раза его судили за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия.
На семью, в которой отец постоянно избивает мать, обратила внимание прокуратура. После этого 5-летнюю девочку поставили в СОП.
За два месяца 2020 года прокуратура Витебска вынесла отделам по образованию 6 предписаний по защите детей в семьях, где происходят конфликты между родителями.
В Витебске в последнее время все больше и больше случаев домашнего насилия получают огласку. Так, в январе к 6 годам колонии усиленного режима и штрафу 4050 рублей приговорили к
А 12 марта суд
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Витеблянин долгое время издевался над женой на глазах у 5-летней дочери, но в СОП семья попала совсем недавно
Житель Витебска долгое время издевался над женой: душил ее и угрожал убить. Все это происходило на глазах у 5-летней дочери.
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